Stomatolozi otkrili: Ovih 5 namirnica uništavaju vaše zube, a nisu šećeri

Kada grickamo ukusnu hranu poput bombona i kokica, ne razmišljamo uvijek šta se dešava kada ona uđe u naše tijelo. Međutim, problem nastaje kada ovakva hrana počne negativno utjecati na naše zdravlje – posebno na zube.

“Hrana ima veliku ulogu u oralnom zdravlju, često veću nego što većina ljudi misli. Dok genetika može utjecati na jačinu zubne cakline, protok pljuvačke i osjetljivost desni na parodontitis, ishrana je faktor kojim se može upravljati i koji svakodnevno utiče na rizik od karijesa, bolesti desni, trošenja cakline i ravnoteže oralnog mikrobioma”, kaže stomatolog dr. Sandip Sachar, piše Real Simple.

Iako obično povezujemo hranu koja šteti caklinu sa šećerom, postoje i druge podmukle, manje očite grickalice koje mogu nanijeti jednaku – ako ne i veću – štetu.

Da bismo ih prepoznali, stomatolog je otkrio pet namirnica, osim šećera, koje uništavaju vaše zube.

Suho voće

Možda često posegnete za suhim mangom s police u lokalnoj prodavnici, ali pretjerana konzumacija suhog voća može nanijeti više štete nego koristi.

“Suho voće se često smatra zdravom užinom; međutim, ono je visokokoncentrisan izvor šećera i izuzetno je ljepljivo”, kaže dr. Sachar.Dodaje da se ono prilijepi za zube na duži period i hrani bakterije koje izazivaju karijes te produžava izloženost zuba kiselini – a kiselina je glavni uzrok erozije zubne cakline.

Konzumacija ovakvih kiselih namirnica može biti manje štetna kada se jedu uz zdrave obroke, jer oni stimulišu proizvodnju pljuvačke i pomažu u uklanjanju šećernih čestica sa zuba.

Krekeri i čips

Krekeri i čips jednostavna su i brza užina – ali ne i bezopasna.

“Škrob koji sadrže razgrađuje se u proste šećere i postaje pastozan kada se žvaće”, objašnjava dr. Sachar.Ističe da im to omogućava da se lako zalijepe i zadrže između zuba. Mnogi ih ne povezuju s karijesom, ali oni mogu biti jednako štetni kao i bombone.

Citrusno voće (u prekomjernim količinama)

Svo voće ima određenu nutritivnu vrijednost, što znači da ga ne treba potpuno izbaciti iz ishrane. Međutim, pretjerana konzumacija citrusnog voća može naštetiti dentalnom zdravlju.

“Limuni, narandže, grejp i drugo citrusno voće izrazito su kiseli i mogu vremenom nagrizati zubnu caklinu. To je posebno izraženo kada se sisaju ili često konzumiraju bez ispiranja usta vodom. Oni stvaraju kiselu sredinu koja može oštetiti zubnu caklinu”,kaže dr. Sachar.

Nakon konzumacije citrusnog voća, preporučuje se pričekati 30 minuta prije pranja zuba kako biste uklonili površinske šećere, a pritom zaštitili omekšanu caklinu.

Aromatizirani jogurti

Jogurt je popularan izbor kada je riječ o probioticima, ali važno je odabrati pravi.

“Iako jogurti sadrže kalcij, mnoge aromatizirane varijante prepune su dodatih šećera, što može poništiti korist za zube”, navodi dr. Sachar. Preporučuje se da prije kupovine pogledate deklaraciju i provjerite količinu šećera.

Granola pločice

Još jedna namirnica koja se često reklamira kao zdrava, a može potajno oštetiti zube, jesu granola pločice.

“One se često predstavljaju kao zdrava hrana i užina, ali obično kombinuju ljepljivu teksturu s visokim udjelom šećera, naročito kada sadrže med i suho voće”, kaže dr. Sachar.Izbjegavajte kombinaciju granola pločica i suhog voća te birajte pločice koje nemaju previše zaslađivača i dodataka.

Ključ svega je umjerenost

“Savjetujem svojim pacijentima da ovakvu hranu ne moraju potpuno izbaciti; ipak, trebaju paziti na navike u konzumaciji. Najvažniji su vrijeme, učestalost i oralne navike nakon obroka. Kada se jedu uz drugu hranu, dolazi do veće stimulacije pljuvačke koja pomaže u čišćenju zuba od preostalih šećera, čestica hrane i plaka,” zaključuje dr. Sachar, prenosi Radiosarajevo.

