Povratak Saturna u znak Riba – pogledaj u ono što je bitno

Putujte sa Saturnom bez straha. On nije onaj koji kažnjava. On je tu da nam pomogne kako bi osvijestili i bolje vidjeli sebe i svoj život. Pokazuje nam gdje su sigurnost i stabilnost. S njim sazrijevamo, postajem odgovorniji i mudriji. Odrastamo. Cijenite njegov doprinos i onda kada je teško. Nerijetko jedino tada, kada se raspadamo, kada imamo dojam da nemamo kontrolu nad svojim životom, dolazi do buđenja i spremnosti na zaokret. Zaokret prema višem, prema boljem.

Saturn se vratio u znak Riba (1.9.2025.-14.2.2026.) i podsjeća nas na sve ono što bi bilo dobro pogledati bolje, dovršiti, zaokružiti.

Često ne možemo izbjeći njegove lekcije. I da, nekad bude vraški zahtjevno jer nas usredotočuje na ono što ne funkcionira. Pokazuje nam gdje još imamo posla sa sobom i svojim životom. Pokazuje nam koji odnos trebamo završiti, jesmo li došli do kraja s postojećim poslom ili je vrijeme za nove profesionalne iskorake tu gdje jesmo.

Ignoriramo li sebe i vlastiti boljitak, ono što je bitno, ponekad donese i zdravstvene smetnje. Uspori nas i kao da govori – možeš li sada pogledati u ono što trebaš promijeniti?

Pokazuje nam što sve možemo i što ćemo s njim ostvariti, pod uvjetom da smo spremni raščistiti nered u svojem životu. On ‘vidi’ gdje se ograničavamo, a iskustva koja proživimo pod njegovim utjecajem generiraju velike resurse.

Traži ozbiljnost i predanost i prisutnost u onome gdje smo sada.

Njegov posljednji krug znakom Riba jasno će nam pokazati naša samozavaravanja, idealizam koji nema praktično uporište, ali isto tako nas odvesti na mjesta gdje snovi mogu postati stvarnost.

Od 1. do 14.9. boravit će na posljednjem stupnju Riba. Taj utjecaj ima simboliku karme. Neka iskustva trebamo proživjeti, nečemu trebamo stati na kraj, a sve u ime bolje budućnosti.

Istovremeno svjedočit će i dvjema pomrčinama 7.9. u Ribama i 21.9. u znaku Djevice. Puno toga se odvija čak i ispod razine naše svijesti. A kuda će nas sve to odvesti ovisi i o tome gdje smo sa sobom i svojim životom. U prilici smo duhovno napredovati i pronaći sebe u džungli suvremenog života. Kada pronađemo sebe, život pronađe nas. Ostvarenja su lakša i jednostavnija, a padovi kraći i manje bolni.

Stići će najdalje do 25′ Riba. Možda ćete bolje shvatiti ovaj ciklus ako se prisjetite što se odvijalo tijekom travnja/aprila i svibnja/maja ove godine. Moguće je da se nadolazeća zbivanja nadovežu na protekla iskustva.

Pogledajte i gdje se u vašem horoskopu nalazi područje Riba. Tu će biti najviše promjena.

Julijana Oremović

