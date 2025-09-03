Ovi znakovi nikada ne odustaju od svojih snova. Jeste li među njima?

Postoje ljudi koji bez obzira na prepreke uvijek idu prema svom cilju. Njihova upornost i vjera u vlastite sposobnosti čine da snove pretvore u stvarnost.

Jarac

Jarčevi su simbol discipline i strpljenja. Njihovi snovi možda ne dolaze brzo, ali dolaze sigurno. Oni ne odustaju ni kada je najteže i uvijek grade uspjeh korak po korak.

Lav

Lavovi vjeruju u svoje sposobnosti i snagu. Njihovi snovi nikada nisu mali, a njihov ponos i hrabrost ne dopuštaju im da se povuku pred izazovima. Oni žele puno i bore se da to i ostvare.

Ribe

Ribe su vođene idealima i emocijama. Njihovi snovi često izgledaju nedostižno, ali upravo ih ta vjera u nemoguće vodi dalje. Iako im put nije lak, njihova upornost ustraje, piše index.

