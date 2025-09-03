Horoskopski znakovi koji vole započinjati svađe i sukobe

U svakoj vezi, prijateljstvu ili obiteljskom odnosu postoje trenuci napetosti, ali neki ljudi češće od drugih ulaze u rasprave. Dok mnogi pokušavaju izbjeći sukobe, postoje znakovi koji ih zapravo potiču ili čak uživaju u njima. To ne znači da su loši ili da žele štetiti drugima, već da im je prirodno isticati se, braniti svoje stavove i testirati granice. Takav pristup može dovesti do dinamike u kojoj nesuglasice postaju uobičajene. Prema astrologiji, upravo se kod ovih znakova najčešće vidi sklonost započinjanju svađa i sukoba.

Ovan

Ovnovi su poznati po svom vatrenom temperamentu i neustrašivosti, pa često prvi pokreću sukob. Ne boje se reći što misle, čak i ako to znači ulazak u raspravu. Kada osjete da im se osporava autoritet, reagiraju brzo i impulzivno. Njihova potreba da uvijek budu prvi može dovesti do naglih konfrontacija. Iako ih drugi ponekad vide kao agresivne, njima je to prirodan način borbe za ono što žele.

Škorpion

Škorpioni su intenzivni i strastveni, a to uključuje i njihove reakcije u sukobima. Ne podnose površne razgovore i brzo ulaze u rasprave kada osjete nepravdu ili sumnju. Imaju potrebu razotkriti istinu, pa se sukob često doima neizbježnim. Njihova emocionalna dubina čini da nesuglasice shvaćaju osobno. Zbog toga sukobi sa Škorpionima rijetko ostaju mali i prolazni.

Blizanci

Blizanci vole komunikaciju i rasprave, ali ponekad lako skliznu u sukobe. Njihova znatiželja i želja da ispitaju sve strane priče često dovodi do kontriranja. Iako možda ne ulaze u sukobe s namjerom, uživaju u dinamici koju oni donose. Njihova duhovitost i brzina u riječima čine ih zahtjevnim sugovornicima u svakoj svađi, piše index.

Facebook komentari