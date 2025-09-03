Jednostavno jelo nekada bilo na stolovima siromašnih, a sada se poslužuje u najboljim restoranima

Kuhinja mnogih zemalja poznata je po svojoj jednostavnosti i korištenju sezonskih sastojaka – među njima se ističe Italija. Zbog blizine i historijske povezanosti, lokalna kuhinja je “dobro poznata” i u regiji. Pa, među jednostavnim jelima koja su kuhale naše nane i bake svakako je čorba od graha . Potonja potiče iz Toskane i poznata je kao jedan od poznatijih primjera “cucina povera” – skromne kuhinje koja je iz nužde stvarala ukusna i hranjiva jela.

Pripremali su je uglavnom farmeri i radnici na toskanskim imanjima, koristeći ono što su imali pri ruci: grah, povrće, začinsko bilje i maslinovo ulje. Danas je ova gusta, aromatična supa popularna širom Italije i šire. Početkom jeseni, dobra supa je odličan način da se ugrije želudac – i duša, jer budi mnoga nostalgična sjećanja.

Ako i vi želite da napravite ovu čorbu, evo sastojaka:

2 kašike maslinovog ulja

1 crveni luk

1 mrkva

2 stabljike celera

4 češnja bijelog luka

¼ kašičice slatke crvene paprike

1 l pilećeg temeljca

300 g kuhanog bijelog graha ili graha iz konzerve

1 grančica ruzmarina

2 lovorova lista

250 g kelja ili blitve

sol i biber po ukusu

100 g slanine za posipanje

Priprema:

Zagrijte maslinovo ulje i dodajte sitno sjeckani luk, mrkvu i stabljike celera. Pržite oko 3 minute dok povrće ne omekša. Zatim dodajte zgnječeni bijeli luk i crvenu papriku i pržite oko 1 minutu dok ne zamirišu. Dodajte pileći temeljac, dodajte cijelu grančicu ružmarina i lovorov list. Pojačajte vatru da supa proključa, a zatim smanjite. Dodajte isjeckani kelj, poklopite i kuhajte 15 minuta.

Izvadite lovorov list i grančicu ružmarina iz supe. Možete izgnječiti dio graha vilicom ako želite gušću supu. Alternativno, možete uzeti 2 šolje supe, izgnječiti ih s grahom štapnim mikserom, a zatim ih vratiti u lonac. Dodajte smjesu (ili samo zgnječeni grah) u supu zajedno s preostalim nemljevenim grahom i dobro promiješajte. Začinite solju i biberom po ukusu. Slaninu kratko propržite na suhoj tavi dok ne postane hrskava. Podijelite supu na tanjire i pospite hrskavom slaninom. Poslužite vruće i uživajte, prenosi n1.

