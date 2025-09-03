Toplija kuća i manji računi: Ovo morate uraditi s radijatorima prije zime!

Jednostavni tehnički zahvati mogu značajno poboljšati protok toplote i ukloniti hladne tačke u svakoj prostoriji.

Zašto je važno reagovati sada

Pripremni radovi tokom ljeta omogućavaju brži i jeftiniji popravni rad. Majstori imaju više slobodnih termina, a manjak obaveza tokom grejne sezone garantuje da će sistem biti spreman kada priroda zatraži toplotu.

Krvarenje radijatora

Prvi korak je ispust vazduha iz radijatora pomoću ključa ili odgovarajućeg šrafa. Kada voda počne ravnomjerno da kaplje, vraćanjem radijatora na normalan rad sprječavate stvaranje hladnih zona i šumove u cijevima.

Ugradnja termostatskih ventila

Zamjena običnih slavina savremenim termostatskim ventilima omogućava preciznu kontrolu temperature u svakoj prostoriji. Prostorije se greju prema individualnim potrebama, a potrošnja energije je optimalna.

Hidrauličko balansiranje

Prilagođavanjem pritiska i protoka u cjevovodu, toplota stiže ravnomjerno do svih radijatora. Hidrauličko balansiranje sprječava pregrijavanje ili prejako hlađenje pojedinih elemenata.

Refleksiona folija za dodatnu izolaciju

Postavite tanku foliju ili panel između zida i radijatora kako biste toplotu vratili u prostoriju umjesto da je zid apsorbuje. Ovaj jednostavan trik pojačava osjećaj topline i smanjuje gubitke.

Zaptivanje i izolacija cijevi

Pregledajte sve vidljive spojeve i ventile, zamijenite dotrajale dihtunge i dodajte izolacionu navlaku na cijevi. Održavanje cijevi čistim i zategnutim sprječava gubitak toplote tokom prenosa od bojlera do radijatora.

Nakon ovih koraka, vaš sistem grijanja biće spreman da zimu dočeka bez problema, a vi ćete moći da uživate u prijatnoj temperaturi i smanjenim troškovima, prenosi novi.

