Odrekla se šećera na šest sedmica, šta je otkrila?

“Generalno se zdravo hranim, ali sam svjesna svoje slabe tačke: šećera”, napisala je Leigh Weingus, urednica za zdravlje na online portalu Parade.

Dobro znajući da je prekomjerni unos dodanog šećera povezan s cijelim nizom zdravstvenih problema – od raka i srčanih bolesti do dijabetesa tipa 2 i gojaznosti – dugo je imala grižnju savjesti zbog konzumiranja više šećera nego što je preporučeno.

Ne bi se trebali konzumirati više od 25 grama ili 6 kašičica dnevno. Zato je Weingus odlučila da se odrekne šećera. Izbacila je svu hranu koju je smatrala desertom: čokoladu, sladoled, kolačiće, slatke grickalice…

Nakon šest sedmica apstinencije, opisala je šta je otkrila.

Prve dvije sedmice

Iako je Weingus u početku mislila da joj odricanje od šećera neće uzrokovati previše problema, brzo je priznala da je pogriješila. “Prvih 14 dana bilo je zaista teško, posebno s mentalne perspektive. Bila sam zaista depresivna bez svojih uobičajenih slatkih poslastica i osjećala sam se kao da nemam čemu da se radujem. Nakon večere, pomislila sam: ‘Je li to to? Da li da jednostavno idem u krevet bez sladoleda?'”

Ni fizički nije bilo lako. Otkrila je da se uveliko oslanja na šećer za brzi poticaj energije, pa je sada umjesto toga pila šoljicu ili dvije kafe više nego inače.

„Nestrpljivo sam čekala da konačno osjetim promjenu – više energije, bolje raspoloženje, šta god – ali što je vrijeme više prolazilo, to sam bila uvjerenija da se to uopće neće dogoditi“, podijelila je s čitateljima.

Nakon šest sedmica

Četiri sedmice kasnije, priča je potpuno drugačija: „Zapravo se osjećam prilično dobro. Sada uvijek sebi napravim slani doručak tako da mi je šećer u krvi ujutro u redu. Više mi ne treba još jedna šoljica kafe da bih preživjela dan, i iako ne bih rekla da pucam od energije – uostalom, imam dvoje male djece i posao s punim radnim vremenom – primjećujem da su mi nivoi energije ravnomjerniji tokom dana, a raspoloženje stabilnije, s manje anksioznosti i razdražljivosti“.

Najveća promjena je, kaže, to što joj više uopće ne nedostaje šećer. Uvjerena je da su njene poroke prema slatkom sada zamijenjene hranjivijom hranom koja sprječava bolesti, a ne uzrokuje ih, prenosi n1

