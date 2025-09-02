Tamara Globa upozorava! Za 2 znaka Zodijaka septembar će biti veoma težak

Poznata astrolog Tamara Globa nudi jedinstven pogled na mesec koji je pred nama, ne kao zbir mračnih predviđanja, već kao praktičan vodič za upravljanje energijom i brigom o sebi.

Prema njenoj prognozi za septembar 2025, dva horoskopska znaka, Ovan i Bik, mogu osjetiti povećan stres, ali uz prave korake mogu preventivno sačuvati svoje zdravlje.

Ovan (21. mart – 19. april): kako izbjeći “emocionalno pregrevanje“

Tamara Globa upozorava da pozicija Marsa, planete aktivnosti i snage, u kombinaciji sa Uranom, planetom iznenađenja, može kod Ovna izazvati osjećaj „pregrevanja motora“. Prirodna impulsivnost i želja za vođstvom mogu dovesti do nervoze i osjećaja da trud ne donosi rezultat.

Mogući rizici: hroničan stres, izlivi besa, problemi sa spavanjem, visok krvni pritisak. Povećan rizik od emocionalnog sagorijevanja.

Preventivne mjere:

Mikroodmori: kratke, ali redovne pauze tokom dana pomažu nervnom sistemu da se “ponovo pokrene“.

Vježbe disanja: 5-7 minuta dubokog disanja nekoliko puta dnevno smiruje um i telo.

Higijena sna: odlazak u krevet prije 23:00 i digitalna detoksikacija sat vremena prije spavanja.

Pravo opterećenje: lagane aktivnosti poput plivanja ili šetnji u prirodi ublažavaju napetost bez preopterećenja.

Bik (20. april – 20. maj): kada tvrdoglavost stvara napetost

Septembar za stabilne Bikove može doneti unutrašnje sukobe. Pritisak promena ponekad izaziva fizičke i psihičke simptome, poznate kao “sindrom unazadnog konja“.

Mogući rizici: povećana anksioznost, gastrointestionalni problemi, napetost mišića u vratu i ramenima, glavobolje.

Kako se zaštititi:

Svesno opuštanje i delegiranje: identifikovati 2-3 ključna zadatka, a ostatak prepustiti drugima ili odložiti.

Senzorna terapija: dodirivanje perli od prirodnog kamena, hodanje bosih nogu po travi, korišćenje umirujućih eteričnih ulja kao što su lavanda i menta.

Ishrana bogata magnezijumom: spanać, sjemenke bundeve, orašasti plodovi i crna čokolada podržavaju borbu protiv stresa i poboljšavaju san.

Zaključak: od astrologije do akcije

Prognoza Tamare Globa nije poziv na paniku, već prilika za svesniji odnos prema sebi. Malim, ali efikasnim ritualima samoregulacije, kao što su redovne večernje šetnje, praćenje sna i pažljivo planiranje obaveza, stres se može značajno smanjiti. Proaktivni pristup je najbolja “mapa“ koja pomaže da se septembar prebrodi uz minimalne zdravstvene posljedice, piše glossy.

Facebook komentari