Pripadnici ovih znakova u ljubavi daju sve ili ništa

Za neke ljubav nije igra, već predanost. Oni ne znaju voljeti polovično – kada uđu u odnos, daju cijelog sebe. To ih čini posebnima, ali i ranjivima, piše index.

Škorpion

Škorpioni u ljubavi žive intenzivno. Oni traže potpunu predanost i zauzvrat daju sve. Njihova strast je beskrajna, ali i zahtjevna.

Rak

Rakovi vole duboko i bez zadrške. Kada se vežu, partner postaje središte njihova svijeta. Njihova ljubav donosi sigurnost i toplinu, ali traži i uzvraćenu odanost.

Lav

Lavovi u ljubavi žele biti i najbolji partneri. Njihovo srce gori za osobu koju vole i spremni su se boriti da ljubav traje. Kod njih nema pola mjere – ili sve, ili ništa.

