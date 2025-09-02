Svaštara

Krvavi mjesec ponovo na nebu: Stiže pomračenje u Ribama, koje pogađa svaki horoskopski znak

Astrolozi objašnjavaju da se uticaji pomračenja osjećaju mjesecima iza samog događaja, tako da će svako naspram svoje natalne karte doživjeti promjene u narednih četiri do 12 mjeseci…

Pomračenje punog Mjeseca u Ribama donosi izuzetno snažan energetski talas koji može otvoriti duboko skrivene emocije i istine. Ovaj ciklus snažno će uticati na sve horoskopske znakove, ali više na Ribe, Strijelčeve, Djevice i Blizance.

Ribe su znak snova, intuicije, saosjećanja i duhovnosti, a pomračenje pojačava sve te teme, pa mnogi mogu osetiti da se nalaze na raskrsnici između prošlosti i budućnosti. Astrolozi objašnjavaju da se uticaji pomračenja osjećaju mjesecima iza samog događaja, tako da će svako naspram svoje natalne karte doživjeti promjene u narednih četiri do 12 mjeseci.

Zatvaramo staro poglavlje

Ovo je trenutak kada nešto staro završava svoj ciklus, a univerzum nas podstiče da pustimo ono što više nema svrhu u našem životu. Pomračenje uvijek donosi sudbinske događaje i otvaranje vrata koja nas vode na novi pravac, pa ono što se sada dešava može imati dugotrajan uticaj, piše Informer.

Poplava osećanja i otkrivanje tajni

Energija Riba traži od nas da verujemo unutrašnjem glasu i da se prepustimo procesu, čak i kada nemamo jasnu kontrolu nad situacijama. Možemo imati osećaj zbunjenosti, nesigurnosti ili preplavljenosti emocijama, ali upravo kroz to dolazi do pročišćenja.

Ovo pomračenje može donijeti otkrivanje tajni, razbijanje iluzija i suočavanje sa realnošću, ma koliko ona bila bolna. Pomračenje punog Mjeseca u Ribama je prilika za oproštaj, duhovno čišćenje i oslobađanje od tereta koji nas sputava. Mnogi će osjetiti snažnu potrebu da završe stare emotivne priče, da se oslobode vezanosti koje ih iscrpljuju i da pronađu unutrašnji mir.

Ovaj trenutak nas podsjeća da je sve prolazno i da ono što odlazi zapravo otvara prostor za nešto novo. Energija ovog pomračenja će nas voditi ka buđenju unutrašnje snage i dubljem razumijevanju smisla života.


