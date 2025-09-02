Plastične flaše zauvijek se mijenjaju: Nakon obaveznih ‘zatvorenih čepova’, stiže nova direktiva

Nakon obaveznih zatvorenih čepova, evropski potrošači će uskoro primijetiti još jednu promjenu u ambalaži – boce će dobijati tamniju ili žućkastiju nijansu zbog upotrebe recikliranog materijala.

Ipak, funkcionalnost, bezbjednost i higijenski standardi flaša ostaju nepromijenjeni.

Ova mjera dio je šire strategije Evropske unije da smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte, podstakne reciklažu i suzbije prisustvo mikroplastike u prirodi. Direktiva je stupila na snagu 1. januara 2025. godine, a plan je da se do 2030. godine udio reciklirane plastike poveća na 30%.

Italija, kao jedna od zemalja članica EU, već sprovodi ove mjere, prateći smjernice za održiv razvoj ambalažnog sektora. Promjene su dio tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji – modelu u kom se materijali više puta koriste i vrednuju, umjesto da završe kao otpad.

Korištenje reciklirane plastike doprinosi manjoj potražnji za fosilnim resursima i smanjenju ugljeničnog otiska proizvodnje. Iako ove izmjene možda neće odmah biti vidljive krajnjim korisnicima, one predstavljaju značajan korak ka održivijoj i odgovornijoj proizvodnji ambalaže.

Proizvođači će morati da prilagode tehnologije i proizvodne procese kako bi ispunili nove ekološke standarde, bez kompromisa po pitanju bezbjednosti hrane ili trajnosti proizvoda.

Očekivani rezultati uključuju smanjenje količine plastike koja završava na deponijama, u prirodi ili spalionicama, kao i konkretnu borbu protiv mikroplastike – čestica koje postaju sve ozbiljnija prijetnja ekosistemima širom svijeta.

Uloga inovacija u ovom procesu je ključna – kako bi se obezbijedio kvalitetan materijal, ali i izgradili održivi modeli potrošnje, u kojima plastika više nije otpad, već resurs, prenosi Ekapija.com.

