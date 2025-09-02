Zašto uvijek treba da imate presavijenu novčanicu od 50 eura u novčaniku

Postoji mnogo prodavnica u kojima je plaćanje moguće isključivo gotovinom. Ako nemate keš pri ruci, mogao bi vam pomoći trik sa presavijenom novčanicom od 50 eura – u suprotnom, slijedi vam put do banke ili najbližeg bankomata.

Ljudi imaju različite navike kada je riječ o plaćanju – neki radije koriste karticu ili mobilni telefon, dok se drugi kunu u gotovinu. Nećemo ulaziti u raspravu šta je bolje, ali ako želite biti sigurni, uvijek je dobro imati nešto keša sa sobom.

Ako vam se, recimo, isprazni baterija na telefonu – nećete moći platiti putem Apple Pay-a ili Google Pay-a. Ako terminal za kartice ne radi, čak vam ni najsjajnija kreditna kartica neće pomoći.

Bez obzira kako inače plaćate, rezervna novčanica u novčaniku za hitne slučajeve je uvijek pametna ideja.

Zašto je gotovina i dalje važna

Gotovina je i dalje pouzdano sredstvo na koje se možete osloniti u nepredviđenim situacijama. Preporučuje se da i kod kuće imate određenu količinu gotovine za vanredne situacije. No, mala svota novca može vam pomoći i na ulici – recimo, ako trebate platiti taksi do kuće.

Trik: Kako uvijek imati gotovinu uz sebe

Kako da osigurate da taj novac ne potrošite slučajno? Postoji jednostavan trik: novčanicu za hitne slučajeve ne držite s ostalim novcem. Prevelik je rizik da ćete je potrošiti nesvjesno.

Najbolje je presaviti novčanicu po dužini, tako da “nestane” dublje u novčaniku. Ako je i dalje primijetite, presavijte je još jednom – na četvrtinu – i stavite u džepić za kreditne kartice, ili neko drugo skriveno mjesto.

Koliko novca nositi za hitne slučajeve?

Iznos naravno zavisi od vaših navika i potreba. Razmislite: šta za vas predstavlja “hitnu situaciju”? Ako kartica ne radi, a trebate doći kući – hoće li vam 20 eura biti dovoljno? Za dnevne potrebe, poput autobuske karte, vjerovatno hoće.

Ali ako ste vani noću, kada javni prijevoz više nije opcija, možda će vam trebati više. Zato se preporučuje imati barem 50 eura sa sobom – presavijte tu novčanicu i sakrijte je u novčanik tako da je ne vidite.

Novčanicu možete držati i u futroli za telefon, jer mnogi danas telefon nose češće od novčanika, prenosi Novi.

Facebook komentari