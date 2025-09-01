Haos, raskidi, fatalne greške: Tri znaka do kraja godine čeka pravi pakao

Kraj godine donosi talase promena i neočekivanih situacija – za neke znakove Zodijaka period pred nama biće posebno turbulentan. Emocije će kuljati, odnosi se mogu raspasti, a greške iz prošlosti vratiti poput bumeranga.

Ovan

Ovnovi će do kraja godine biti skloni brzopletim odlukama. Nagle svađe, nesmotrene izjave i nepromišljeni finansijski potezi mogu izazvati pravi haos u ličnom i poslovnom životu. Pazite šta govorite i kome vjerujete – jedan pogrešan korak može ugroziti prijateljstva i poslovne prilike.

Rak

Za Rakove ljubavni život neće biti lagan. Dugi periodi nesigurnosti i unutrašnjih konflikata kulminiraće tenzijama s partnerom ili bliskim osobama. Mogući su raskidi ili emotivne turbulencije koje će zahtjevati strpljenje i hladnu glavu. Ne donosite odluke u trenutku ljutnje.

Vodolija

Vodolije će se suočiti sa neočekivanim izazovima u poslu i finansijama. Loše procjene, povjerenje u pogrešne ljude i nagli koraci mogu dovesti do velikih problema. Ključ je da ne žurite i temeljno provjeravate sve što radite – i privatno i poslovno, piše naj žena.

