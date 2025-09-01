Dnevni horoskop za utorak, 2. septembar: Kod Bikova zdravlje je konačno stabilno, Škorpije, porodični odnosi su zategnuti

Ovan

Bićete previše okrenuti stvarima iz prošlosti pa pokušajte da sagledate situaciju na pravi način. Osoba u znaku Lava vam daje poslovnu podršku koju možda i ne očekujete, ali je važno da znate da možete da se oslonite na nju.

Bik

Previše ste opterećeni drugim stvarima, naročito kada su u pitanju emocije drugih osoba. Nemojte dozvoliti da drugi utiču na vas, posebno kada je riječ o novcu i zaradi. Zdravlje je stabilnije.

Blizanci

U narednom periodu jako je važno da se potrudite da stvari nazivate pravim imenima, a to se naročito odnosi na prijatelje i na odnose koje imate sa njima. Partnerski odnos već neko vreme je veoma negativan zbog vaše potrebe da dominirate.

Rak

Tvrdoglavo odbijate da priznate neke stvari, posebno kada je riječ o ljubavnim odnosima. Partner je već neko vreme pod velikim opterećenjem zato što neke stvari niste na vreme otkrili ili rekli onako kako je trebalo.

Lav

Previše ste okrenuti drugima i svemu onome što se dešava u njihovim životima. Nemojte se opterećivati stvarima koje ne možete da rješite, posebno kada je riječ o ljudima sa kojima niste emotivno bliski.

Djevica

Sam početak dana je veoma intenzivan zbog drugih ljudi i obaveza u okviru posla. Ljubavna situacija je stabilnija zahvaljujući vašoj potrebi da sve što radite, uradite do kraja i na pravi način. Zdravlje je savršeno.

Vaga

Raspoloženje vam je dobro, naročito u društvu ljudi sa kojima ste u bliskim i prijateljskim odnosima. Poslovna situacija je stabilnija i bolja zato što unosite promene u svoj život, a prvenstveno menjate sebe na bolje.

Škorpija

Ovo je idealan trenutak da naučite da određene stvari preokrenete u svoju korist, posebno kada je riječ o poslovnim prilikama sa inostranstvom. Porodični odnosi vas opterećuju i stvaraju pritisak tokom dana.

Strijelac

Okrenite se svemu onome što vam donosi stabilnost kada su u pitanju emocije i odluke koje treba da donesete. Osoba u znaku Lava pruža vam veliku poslovnu podršku i to će vam pomoći da završite važne stvari do kraja dana.

Jarac

Početak dana je pod snažnim uticajem drugih ljudi, ali pokušajte to da prevaziđete na bolji način. Osoba u znaku Ovna vam šalje pozitivne vibracije i dobre emocije u smislu savladavanja novih poslovnih izazova.

Ribe

Mogući su preokreti u odnosima sa ljudima sa kojima ste poslovno bliski. Osoba u znaku Ovna vam donosi inspiraciju i podršku, što ćete iskoristiti u narednih desetak dana, piše astrološkinja Nena Janković, prenosi Naj žena.

