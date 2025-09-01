Najškrtiji ljudi rođeni su u tri horoskopska znaka…

U životu uvijek postoje ljudi koji pažljivo broje svaki novčić, izbjegavaju nepotrebne troškove i rijetko se upuštaju u rastrošnost. Iako neki smatraju da je štedljivost vrlina, drugi to doživljavaju kao škrtost koja može zasjeniti odnose i svakodnevne situacije. Astrologija često naglašava kako određeni znakovi imaju snažniju sklonost čuvanju novca i materijalne sigurnosti. Upravo u ta tri znaka rođeni su ljudi koji se najčešće ističu kao najškrtiji.

Jarac

Jarci su poznati po svojoj disciplini i praktičnom pristupu životu, što uključuje i financije. Oni rijetko troše impulzivno i uvijek žele imati sigurnu zalihu za budućnost. Njihova škrtost proizlazi iz dubokog straha od nesigurnosti i želje da uvijek budu spremni na najgore. Iako ih drugi ponekad kritiziraju zbog tvrdoglavog držanja novčanika zatvorenim, Jarci se osjećaju najmirnije kada znaju da su financijski stabilni. Njihova racionalnost često im donosi dugoročnu sigurnost, ali i reputaciju škrtca.

Djevica

Djevice ne vole bacati novac na nepotrebne stvari i uvijek biraju praktičnost ispred luksuza. Njihova škrtost proizlazi iz potrebe za redom i kontrolom, pa svaki cent troše promišljeno. One često uspoređuju cijene, traže popuste i paze da ništa ne ide u propast. Ovakav pristup može frustrirati njihove bližnje, koji ih doživljavaju kao previše kritične i štedljive. No, Djevice vjeruju da upravo ovakvo ponašanje osigurava dugoročnu stabilnost i mir.

Bik

Bikovi obožavaju udobnost i sigurnost, ali njihova ljubav prema materijalnom često ide ruku pod ruku s tvrdoglavošću u trošenju. Iako uživaju u kvalitetnim stvarima, rijetko će riskirati i potrošiti više nego što smatraju razumnim. Oni cijene vrijednost novca i uvijek žele biti sigurni da će im ono što kupuju trajati. Njihova škrtost najviše se vidi kada odbijaju ulagati u stvari koje ne smatraju nužnima, bez obzira na želje drugih. Upravo zbog toga često ih se percipira kao tvrdoglavo škrte, iako se oni sami doživljavaju kao odgovorni i racionalni, piše index.

