Evo kako da tvrde breskve omekšate preko noći

Na sreću, postoji jednostavan trik uz koji breskve mogu sazreti već za jedan dan.

Za najbolje rezultate, važno je da plodovi nijesu oštećeni, udubljeni ili probušeni. Stavite breskve u smeđu papirnu kesu tako da strana na kojoj se nalazila peteljka bude okrenuta prema dolje, prenosi Klix.ba.

Ako imate jabuku ili bananu pri ruci, stavite je zajedno s breskvama u istu kesu. Ove voćke oslobađaju etilen – prirodni plin koji ubrzava zrenje.

Kada stavljate breskve u kesu, pazite da ostavite dovoljno prostora između svakog ploda kako bi vazduh mogao cirkulisati i spriječilo se truljenje. Kesu držite na mjestu koje nije izloženo direktnoj sunčevoj svjetlosti, najbolje na sobnoj temperaturi, prenosi Novi.

Provjeravajte breskve svakih 24 sata. U zavisnosti od toga koliko su bile zrele kada ste ih kupili, proces može trajati od jednog do nekoliko dana.

Ova metoda je jednostavna, brza i veoma efikasna. Umjesto da bacite nezrele breskve uz pomoć ovog trika ćete već sjutradan uživati u slatkom i mekanom voću, prenosi Pobjeda.

