Veliki mjesečni horoskop: Septembar donosi natezanja sa šefovima i iznenadne troškove

Ovaj mjesec bit će obilježen povratkom u rutinu, ali i unutarnjim preispitivanjima, kako na poslovnom, tako i na emotivnom planu. Neki će se suočiti s pritiscima u karijeri, drugi s neočekivanim porukama iz prošlosti, a gotovo svi znakovi osjetit će i određene promjene u financijama. Zdravlje traži više pažnje – ne zanemarujte signale koje vam tijelo šalje. U nastavku donosimo precizne prognoze za posao, financije, ljubav i zdravlje svakog znaka.

Ovan

Posao: Prve dvije trećine mjeseca obilježit će natezanja s nadređenima oko rokova. Mogući su nesporazumi vezani uz odgovornosti na zajedničkom projektu.

Financije: Rujan donosi trošak zbog popravaka u kućanstvu ili neplaniranih putovanja. Pripazite na nepotrebne kupovine.

Ljubav: Ako ste u vezi, očekuje vas ozbiljan razgovor o budućnosti. Slobodni Ovnovi imaju priliku upoznati nekoga na službenom događanju.

Zdravlje: Umor i iscrpljenost krajem mjeseca – pazite na ravnotežu između aktivnosti i odmora.

Bik

Posao: Novi kolega unosi nemir u tim. Od vas će se tražiti strpljenje i mentorstvo, iako to nećete tražiti sami.

Financije: Planirali ste štednju, ali jedan veći trošak krajem mjeseca to može pomaknuti. Dobro analizirajte gdje novac odlazi.

Ljubav: U stabilnim vezama raste emocionalna distanca – važno je izravno komunicirati. Slobodni mogu doživjeti povratak bivše osobe.

Zdravlje: Povećana osjetljivost u želucu – promijenite prehrambene navike.

Blizanci

Posao: Do 20. rujna očekuje vas velik pritisak zbog nerealnih očekivanja šefova. Moguća su dodatna radna zaduženja bez dodatne naknade.

Financije: Moguć manji priljev iz neočekivanog izvora (povrat duga, nagrada). No izbjegavajte brze investicije.

Ljubav: Upoznajete osobu preko prijatelja koja vam u početku neće djelovati zanimljivo, ali do kraja mjeseca može doći do preokreta.

Zdravlje: Stres vam uzima danak, češće ćete osjećati napetost u vratu i ramenima.

Rak

Posao: Krajem mjeseca otvara se prilika za dodatnu zaradu kroz freelance posao ili povremeni angažman.

Financije: U rujnu nećete imati većih izdataka, ali vas hvata lagani osjećaj nesigurnosti zbog neizvjesnosti na poslu.

Ljubav: Ako ste u vezi, partner traži više vašeg vremena i pažnje. Slobodni Rakovi mogli bi se zaplesti u komunikaciju s osobom koja nije iskrena.

Zdravlje: Mogući problemi s cirkulacijom – idealan trenutak za šetnje ili masažu.

Lav

Posao: Ambiciozno krećete u rujan, ali nakon 15. dolazi do usporavanja zbog administrativnih prepreka.

Financije: Veća ulaganja u osobni razvoj (tečajevi, edukacije) mogu vam se dugoročno isplatiti.

Ljubav: Vaš partner se osjeća zanemareno – prepoznajte znakove i budite otvoreni za razgovor. Slobodnima predstoji susret s osobom iz drugog grada.

Zdravlje: Skloni ste pretjerivanju – i u radu i u izlascima. Pazite na iscrpljenost i san.

Djevica

Posao: Bit ćete u središtu pozornosti zbog kvalitete svog rada, ali i zbog netaktičnih komentara prema kolegama.

Financije: Ulaganja u dom i opremu za rad donose trošak, ali i dugoročnu korist. Oprez s karticama!

Ljubav: Neke Djevice će početkom rujna pokrenuti važne promjene u vezi, moguće i zajednički život.

Zdravlje: Problemi sa snom i razina stresa mogli bi rasti – razmislite o uvođenju rutine opuštanja.

Vaga

Posao: Krajem mjeseca očekuje vas važan intervju ili evaluacija. Važno je da budete spremni.

Financije: Neplanirani troškovi povezani s djecom, obrazovanjem ili hobijima. Izbjegavajte kupovinu iz hira.

Ljubav: Partner ima potrebu za više fizičke prisutnosti – ako ste udaljeni, to može postati problem.

Zdravlje: Hormonalna neravnoteža ili pad energije – vrijeme je da se posvetite sebi.

Škorpion

Posao: Početak mjeseca donosi napetosti s nadređenima, ali i mogućnost novog projekta pod vašim vodstvom.

Financije: Iako vam novac dolazi redovno, mogući su izdaci za vozilo ili tehniku.

Ljubav: Ljubomora ulazi u odnos – moguće s vaše strane. Pazite da ne izgubite povjerenje voljene osobe.

Zdravlje: Problemi s probavom mogu se javiti zbog loših navika – više vode i manje kave.

Strijelac

Posao: Nove odgovornosti i promjena radne uloge donose stres, ali i osjećaj napretka.

Financije: Oprezno s pozajmicama – ne ulazite u financijske dogovore koji nisu na papiru.

Ljubav: Netko iz prijateljskog kruga pokazuje jasne znakove interesa – vi ste zbunjeni.

Zdravlje: Raspoloženje varira – mogući su napadi tjeskobe, posebno sredinom mjeseca.

Jarac

Posao: U rujnu ćete dobiti priliku za izravnu suradnju s nekim iz inozemstva. To može označiti početak novog smjera karijere.

Financije: Racionalni ste, ali vas jedan iznenadni trošak može izbaciti iz ravnoteže. Držite rezervu.

Ljubav: U vezi osjećate pritisak, partner vam zamjera distancu. Moguća kriza sredinom mjeseca.

Zdravlje: Bolovi u leđima ili koljenima – obratite pažnju na držanje i način sjedenja.

Vodenjak

Posao: Osjećate stagnaciju i potrebu za promjenom. Razgovor s nadređenima 24. rujna može donijeti iznenađenje.

Financije: Bolje stojite nego što mislite, ali vas brine budućnost. Dobro razmislite prije većih ulaganja.

Ljubav: Ljubavni život uzbudljiv, ali vi ste u fazi unutarnje analize. Niste spremni na ozbiljne korake.

Zdravlje: Osjetljivost na vremenske promjene. Česte glavobolje krajem mjeseca.

Ribe

Posao: Kreativni projekti napreduju, ali vam fali podrška kolega. Razmislite tko vam zapravo stoji iza leđa.

Financije: Rujan donosi veću stabilnost. Izbjegnite posuđivanje novca rodbini – mogući nesporazumi.

Ljubav: Osoba iz prošlosti ponovno se javlja. Možda je ovo pravi trenutak za završetak stare priče.

Zdravlje: Povećana potreba za snom i izolacijom – ne zanemarujte to, tijelo vam nešto poručuje, piše index.

Facebook komentari