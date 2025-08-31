Rujan/septembar 2025. – mjesec sudbinskih pomrčina i velikih preokreta: koga čekaju novi počeci, a ko zatvara vrata prošlosti?

Bikovi, dolazi vam poslovna ponuda koju ne biste smjeli odbiti. Vjerujte u svoje sposobnosti – nalazite se na pravom putu. Strijelci, u ljubavi vas očekuje romantična prilika sredinom mjeseca – inicijativa će vam se isplatiti. Financijski, hrabrost donosi rezultate – bilo kroz nove projekte, bilo kroz traženje povišice.

Prvi jesenski mjesec donosi promjene koje će mnogima okrenuti život u novom smjeru. Rujan/septembar 2025. obilježen je dvjema snažnim pomrčinama koje zatvaraju stara vrata i otvaraju nova.

Kada se dogode dvije pomrčine u istom mjesecu, energija se doživljava kao reset – jedan ciklus završava, drugi započinje.

Rujan/septembar 2025. upravo je takav: završavamo emocionalne terete i otvaramo vrata novim počecima u svakodnevnom životu. Neki će znakovi upoznati osobu koja im mijenja život, drugi će zakoračiti u novu poslovnu fazu, a treći će se osloboditi tereta prošlosti.

Ovan

Pomrčina Mjeseca 7.9. potiče vas da pogledate unutra i suočite se s onim što sabotira vaš napredak. Iako se možete osjećati ranjivo, to je prilika da otpustite nepotrebne strahove.

Na poslu preuzimate više odgovornosti, a Mars vas tjera da djelujete bez odlaganja. Do kraja mjeseca imat ćete priliku pokazati vodstvo i postići uspjeh.

U ljubavi vas očekuju lijepe vijesti – mogući su susreti koji otvaraju novo poglavlje. Držite fokus i ne trošite energiju na sitne rasprave.

Bik

Pomrčina Sunca 21.9. donosi završetak jednog procesa i otvaranje prostora za nove početke. Konačno ćete završiti nešto što ste dugo odgađali.

Zdravlje zahtijeva posebnu brigu – kralježnica i mišići osjetljiviji su nego inače. Odnosi s bližnjima doživjet će produbljenje kroz iskrene razgovore.

U poslu dolazi ponuda koju ne biste smjeli odbiti. Vjerujte u svoje sposobnosti – nalazite se na pravom putu.

Blizanci

Intuicija vam je sada izuzetno jaka. Pomrčina Mjeseca 7.9. može vam donijeti važan susret s osobom koja će igrati značajnu ulogu u vašem životu.

Financijski planovi zahtijevaju oprez – provjerite svaki detalj prije nego što se upustite u nove projekte.

Druga polovica mjeseca idealna je za promjene u rutini i planiranje putovanja. U ljubavi vlada stabilnost, ali iskreni razgovori otvaraju nova vrata.

Rak

Pomrčina Mjeseca aktivira vaše područje duhovnosti i vizija. Mogli biste osjetiti potrebu da promijenite smjer ili završite odnose koji vas iscrpljuju.

Obitelj i briga o bližnjima bit će naglašeni. Saturn u Ribama vraća vas na lekcije osobne discipline i ravnoteže između posla i privatnog života.

U ljubavi iskrenost donosi sigurnost i toplinu. Ako slušate svoje tijelo i dopuštate mu odmor, pronaći ćete unutarnji mir.

Lav

Rujan/septembar vas stavlja u središte pozornosti. Pomrčina Sunca 21.9. aktivira vašu financijsku sferu – vrijeme je da jasno definirate ciljeve i odredite prioritete.

Na poslu detalji su ključni, a u ljubavi završavate jedno poglavlje i otvarate novo. Strast je i dalje prisutna, ali sada je povezana s nježnošću.

Pred kraj mjeseca kreativna energija raste – dopustite si slobodu da istražujete nove hobije i projekte.

Djevica

Pomrčina Sunca u vašem znaku donosi moćan novi početak. Merkur u Djevici jača vašu analitičnost i sposobnost da jasno vidite put kojim trebate ići.

Na poslu vas čekaju nove odgovornosti, ali upravo one donose ispunjenje. U ljubavi gradite povjerenje, a vaša iskrenost učvršćuje vezu.

Nemojte dopustiti unutarnjem kritičaru da vas zakoči – ovo je mjesec u kojem trebate djelovati.

Vaga

Pomrčina Mjeseca 7.9. potiče introspektivu i suočavanje s podsvjesnim obrascima. Možda ćete osjetiti potrebu da se povučete i donesete tihe, ali važne odluke.

Na ljubavnom planu stare teme ponovno izlaze na površinu, no upravo to donosi rješenja. U poslu se od vas traži vjera u intuiciju.

Kraj mjeseca idealan je za promjenu okruženja i nove kreativne projekte. Promjena u izgledu dodatno će vam podići energiju.

Škorpion

Mars ulazi u vaš znak i donosi snažan val energije i odlučnosti. Pomrčina Sunca 21.9. naglašava vaše društvene odnose i projekte s drugima.

Na poslu je važno održati fokus i ne dopustiti distrakcijama da vas skrenu s puta. U ljubavi su strasti snažne, ali važno je biti iskren i otvoren.

Kraj mjeseca donosi mogućnost da započnete nešto novo – poslovno ili osobno.

Strijelac

Pomrčine u rujnu/septembru potiču promjene u poslovnoj sferi. Moguće su nove ponude ili putovanja koja mijenjaju rutinu.

U ljubavi vas očekuje romantična prilika sredinom mjeseca – inicijativa će vam se isplatiti. Financijski, hrabrost donosi rezultate – bilo kroz nove projekte, bilo kroz traženje povišice.

Kraj mjeseca donosi osjećaj slobode i želju za promjenom svakodnevnice.

Jarac

Pomrčina Mjeseca 7.9. otvara teme obrazovanja, duhovnosti i putovanja. Vrijeme je da zatvorite jedno poglavlje i okrenete se novim znanjima.

Na poslu je potrebno više discipline i strpljenja – Saturn vas podsjeća da se rezultati grade korak po korak. Financijska situacija se stabilizira, ali izbjegavajte rizične pothvate.

U ljubavi vas čeka važan razgovor o budućnosti odnosa.

Vodenjak

Pomrčina Sunca 21.9. aktivira vašu zonu intime i transformacije. Vrijeme je da otpustite staro i otvorite vrata novom.

Na poslu imate priliku pokazati inicijativu i zadobiti priznanje. U ljubavi dolaze emocionalne promjene – nova poznanstva nose sudbinsku energiju.

Eksperimentirajte i mijenjajte navike – energija vas podržava.

Ribe

Pomrčina Mjeseca 7.9. događa se u vašem znaku i donosi snažan emotivni prijelaz. To može značiti završetak jednog životnog poglavlja, ali i veliko olakšanje.

Odnosi postaju ključni – otvorenost i iskrenost donose toplinu i povezanost. Na poslu je važno postaviti jasne granice i ne dopustiti drugima da iscrpljuju vašu energiju.

Slušajte intuiciju – vodi vas u pravom smjeru, piše atma.

