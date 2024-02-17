Ljudi rođeni u ovom znaku su najveća gospoda Zodijaka

Ovo su ljudi koje, iako ste jako ljuti, ne možete izvrijeđati. Njihov odgoj i pristup će vas momentalno razoružati. Besprijekornog izgleda, u kojem ništa ne odskače i ne privlači posebnu pažnju, govorom akademika i stavom pravednika, zaslužit će respekt i najžustrijih sugovornika.

Djevica je šesti horoskopski znak, čija se vladavina odvija u periodu od 23. kolovoza do 22. rujna. U pitanju je ženski znak, promjenjivog kvaliteta i melankoličnog temperamenta. Djevica vlada kasnim ljetom, periodom u kojem sazrijevaju plodovi, vrijeme postaje uravnoteženo, ali je to ujedno i period godine u kojem nas čekaju sve obveze koje smo tijekom prve polovine ljeta odlagali. Obveze, preciznost, točnost, glavne su odrednice znaka Djevice.

Djevica vlada šestim poljem natalnog horoskopa koje se vezuje za svakodnevne obveze, zdravlje, domaće životinje, podređene. Iz svega navedenog proizlazi teza da je Djevicama u životu dodijeljena uloga odličnih izvršioca, brižnih roditelja i revnosnih članova društva. S njima je nemoguće igrati na kartu šarma i zavlačenja. Sve činjenice im iznesite, dopustite da ih detaljno pregledaju i nadajte se da ste prošli test ovih veoma pronicljivih i vrijednih ljudi. Ne obećavajte ni pedalj više nego što biste mogli učiniti, jedna Djevica vam takav propust neće oprostiti.

Djevica se vrlo često ponaša zajedljivo, inzistirajući na pojašnjenju i najmanje nelogičnosti. Odat će vam priznanje za svaki dobro obavljen posao, ali će vas i najoštrije ukoriti ukoliko ste i jedno slovo pogrešno napisali. Sve će to učiniti finim, odmjerenim tonom. Djelovat će kao da vam daje dobronamjeran savjet, uz detaljno uputstvo kako da vam se greška nikada više ne ponovi.

Djevice spadaju u red osoba koje ljubomorno čuvaju svoj integritet i obiteljsku sliku. Rijetko će se povjeriti i najbliskijima, ukoliko stvari krenu nizbrdo. Nema toga što Djevica neće učiniti da očuva savršenstvo sklada unutar svog doma. Vrlo često prihvaćaju ulogu podređenih i igraju je s osobitim zadovoljstvom. Riječ je o osobama koje uživaju u radu i postizanju vrhunskih rezultata. Ukoliko želite iznervirati jednu Djevicu, samo joj oduzmite svakodnevne dužnosti i natjerajte da po cijeli dan ljenčari. To će joj pasti teže nego bilo koja kazna.

Iako često maštaju o momentu “kada će netko njih uslužiti”, suština je da Djevice to zapravo ne dopuštaju. Onog momenta kada odradite njihov dio posla, doći će i pronaći vam toliko mana, da ćete se povući i dobro razmisliti hoćete li im ikada uskočiti u teren. Jedna Djevica će lakše sama odraditi kućne poslove, nego ići okolo i objašnjavati kako da to netko drugi obavi. Pomirite se sa činjenicom da nitko nije dovoljno dobar.

Vladar Djevice je planet intelekta i komunikacija, Merkur, koji u ovom znaku ima najjaču snagu. Otuda preciznost, pedantnost i savršen smisao za sklad, koji posjeduju pripadnici ovog znaka. Jako dobro se pozicioniraju u područjima poput medicine i prirodnih znanosti. Svugdje gdje 2 + 2 mora biti 4, naići ćete na Djevice. Ne očekujte ih tamo gdje je neophodna slobodna interpretacija ili, ne daj Bože, prodavanje magle. To nije njihov teren i pobjeći će glavom bez obzira!

Ovo su ljudi čiji posao mora imati fiksno i jasno određeno radno vrijeme s precizno definiranim uvjetima rada. Čak i da su ozbiljnoj oskudici, nerado prihvaćaju poslove koji nemaju jasno izdefinirana pravila. Tu se zadrže taman do prve isplate. Ukoliko im se u tom periodu zamjerite, nemojte se iznenaditi posjetom inspekcije rada. Djevica vam neće prijetiti, galamiti i dizati prašinu, ali će vas zato oštro kazniti svim mjerama koje zakon propisuje.

Gospodu rođenu u ovom znaku odlikuje besprijekoran smisao za estetiku uz Londonske manire. Anegdota kaže da dame padaju na muškarce Djevice, zato što je i Venera “pala” upravo u znaku Djevice. Riječ je o visokim, skladno građenim ljudima, čiji mir i odmjerenost osvajaju i najtvrđa ženska srca. S njima ćete uvijek imati o čemu pričati, to nisu “ljepotani” bez svrhe i ideje. Saslušat će vas, razmotriti vaš problem i dati vam uvijek korisne savjete.

Smisao za humor im je specifičan, doza ironije je neizbježna. Mnogi će to smatrati “otrovnim strelicama”, ali vrijeđanje nije njihova namjera. Njihov intelektualni kapacitet je veći od prosjeka pa ga zato samo odabrani i razumiju. Ukoliko prođete ovu lekciju, smatrajte se visoko vrednovanim u njegovim očima. Djevice ne vole veze za jednu večer pa će nastojati održati duge veze. Brak je logičan slijed. Ukoliko se dogodi prekid, bolovat će u tišini i posvetiti se poslu. Nema tu drame ni patetike. Za njih je i sama priča o nekome tko više nije tu gubljenje vremena.

Dama rođena u znaku Djevice posjeduje najveći šarm u zodijaku! Vrijeme je njen najbolji saveznik. Vrlo često im godine donesu veću ljepotu nego što im je to mladost darovala. Za njih važi pravilo o “starom vinu”. U kući jedne Djevice, sve mora imati svoje mjesto. Ukoliko se poremeti redoslijed, slijede prodike i objašnjavanja zašto je neophodan baš takav raspored stvari. Neće vam pasti na pamet da premještate bez njihovog odobrenja. Čistoća je na nivou apoteke! Dame ovog znaka revnosno održavaju higijenu čak i zabačenih dijelova kuće, poput podruma, ostava, tavana. Spremanja su česta pa često ukućani osjećaju nelagodu. Sterilnost može poremetiti domaću atmosferu.

Zavesti jednu Djevicu nije nimalo lako. Najprije morate pokazati zavidno enciklopedijsko znanje. Ljepota i moć vam neće biti dobar saveznik, ukoliko ona s vama nema o čemu pričati. Ukoliko je darujete, činite to decentno. Kvaliteta je ispred kvantitete. Zapamtite, dama Djevica neće željeti utopiti se u masi, ali ni postati predmet opće priče. Mjera je ono što je najvažnije. Oduševit će se vrijednim komadom nakita, koji ne sjaji previše. Odličan odabir je ručni sat, kromiranih detalja. Preferiraju srebro i bijelo zlato. Od parfema, vole mirise makadamije, karanfila, gardenije. Naravno, NIKADA ne birajte kitnjaste bočice.

Dijete rođeno u znaku Djevice prepoznajete po tome što će ono biti pravi “star mali”. Uvijek zainteresirano za nova otkrića i pravljenje novih vrijednosti. Djetetu Djevici kupite slagalicu, plastelin ili kakvu drugu materiju kojom ono može stvarati. Ne luduju za poznatim i traženim igračkama.

Ukoliko imate dijete rođeno u ovom znaku, zaboravite na brige oko matematike, fizike i ostalih predmeta “omraženih” drugoj djeci. Najstroži profesori će voljeti baš vaše dijete. Divit će se njegovoj logici i revnosti. Djeca ovog znaka mogu imati problema s osobama koje nemaju autoritet. Jake i stabilne osobe neće imati teškoća sa vašim djetetom. Poštovanje i konstruktivan savjet će više cijeniti od pretjeranih izljeva nježnosti, piše astroportal.

