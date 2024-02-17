Najnezgodniji neprijatelj i najbolji prijatelj Zodijaka!

Neviđenom samodisciplinom vladaju svojim ponašanjem. S njima nikako ne bi trebalo ulaziti u žestoke sukobe, zato što su najnezgodniji neprijatelji. Ukoliko uspiju pronaći svoju jedinstvenu životnu ljubav, učinit će sve za nju u doslovnom smislu te riječi. Štitit će je orlovskom hrabrošću, voljet će nezaboravno i doživotno.

Jeste li se ikada zapitali tko je najveći osvetnik horoskopa? Kome se jednostavno ne smijete zamjeriti?

U pitanju je – Škorpion!

Škorpioni često ostavljaju dojam hladnih i ravnodušnih osoba, ali to je samo njihov oklop koji drugi moraju probiti kako bi se s njima sprijateljili.

Unatoč tome, oni su jedni od najboljih prijatelja koje čovjek može poželjeti.

Potreban im je netko tko će ih razumjeti, ali i biti iskren kao što su i oni sami.

Neviđenom samodisciplinom vladaju svojim ponašanjem. S njima nikako ne bi trebalo ulaziti u žestoke sukobe, zato što su najnezgodniji neprijatelji.

Inteligentni su, vrlo hrabri i osvetoljubivi. Dugo će pamtiti uvrede, a kako su izuzetno intuitivni, brzo će naslutiti vašu “Ahilovu petu” i uzvratiti kada ste najslabiji!

Priroda ljudi rođenih u znaku Škorpiona puna je proturječnosti, izvor je neugasive borbe strasti i osjećaja. Iako je Škorpion detektiv koji njuška po tuđim “skrovištima”, sam ima više tajni nego itko drugi.

Njegova najizrazitija osobina je suzdržanost, koja osobe rođene u ovom znaku čini pomalo tajanstvenim. Nikada ne dopušta da se prodre u njegove najintimnije i najskrivenije sfere, a svoje slabe točke uspješno krije od drugih.

Ono što mu u mnogim slučajevima daje prednost je duboka i snažna intuicija koja mu omogućuje da razluči istinu od laži i da razdvoji zlo i dobro.

Škorpion ne vapi za masom da bi se potvrdio. Ovaj izdržljivi ratnik u svaki boj ide sam. Na njega se savršeno može primijeniti izreka da “male ptice lete u jatu, a velike same”, a Škorpion je i te kako velika ptica. Važnije joj je što sam misli o sebi i svojim djelima, nego što o tome misli okolina.

Ukoliko procijeni da živi među površnim ljudima, ima se snagu potpuno izdići i živjeti sam. Ukoliko ga nitko ne želi pratiti, sam će krenuti otkrivati tajnu smislenosti života i svijeta. Može djeluje pomalo odsutno, čak i onda kada sve registrira, zbog stalno prisutnog osjećaja da pojavni svijet nije kraj.

Škorpioni su vrlo prisebni i hladnokrvni čak i u najrizičnijim životnim situacijama jer se uopće ne boje. U namjeri da ostvare neki cilj, ići će do krajnjih, drugima nedostupnih granica, bez pretjeranog razmišljanja o posljedicama. Zbog toga često djeluju bezobzirno. Škorpiona koji kreće nemoguće je zaustaviti, možete ga jedino pratiti.

On nikada ne staje na pola puta. Ispod naizgled mirne i pribrane pojave, krije se pravi vulkan. Ukoliko nije dobro kanalizirana, ova silovita energija postaje destruktivna ili autodestruktivna. Iako je mračan, privlači kao magnet svojom podzemnom snagom.

Ukoliko su Mars i Merkur loše aspektirani, namjerno lažu samo da bi povrijedili, ponašaju se kao špijuni, instinktivno razaraju sve plemenito i uzvišeno, jer su ispunjeni neobjašnjivom mržnjom.

Razumiju čak i ono što nije izgovoreno, hrabro stavljajući na raspolaganje svoju ogromnu snagu slabima i nemoćnima, ako ih za njih vezuje ista ideja. Izrazito su ambiciozni i temeljiti, a ukoliko to požele, mogu biti neviđeni radnici. Istrajnost koja graniči s fanatizmom ne dozvoljava im da napuste započeti posao, a da ga ne obave idealno. Općenito govoreći, s njima se ni u čemu nije lako natjecati.

S predstavnicima ovog znaka najteže je živjeti. Veliki su perfekcionisti, posesivnost ih često vodi u sadizam, često najviše maltretiraju upravo one koje najviše vole.

Opterećeni su sumnjama i traže apsolutnu predanost. Vrlo su mistični i neshvaćeni, nose sa sobom svojevrsni fatalizam.

Svoje tajne neće otkriti, ali će sve učiniti da odgonetnu tuđe, kako bi vladali. Ne podnose prijetnje i ucjene, jer su po prirodi iznad njih.

Ukoliko u neprestalnoj potrazi za ljubavlju uspije pronaći svoju jedinstvenu životnu ljubav, Škorpion će učiniti sve za nju u doslovnom smislu te riječi. Štitit će je orlovskom hrabrošću, voljet će nezaboravno i doživotno.

Zato se nemojte iznenaditi ako upoznate Škorpiona koji je čovjeka ili ženu svog života ispratio na “put bez povratka” i ostao doživotno vjeran svojoj ljubavi, isključujući svaku mogućnost da nekog ponovo voli, piše atma.

