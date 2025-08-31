Stiže pun Mjesec u Ribama i potpuna pomrčina 7.9.: Evo što donosi vašem znaku

Strijelcima ova pomrčina donosi naglasak na dom i obitelj. Možda će doći do završetka jednog poglavlja u obiteljskim odnosima. Moguće su emotivne situacije koje vas vraćaju u prošlost. Ribe su u središtu događaja jer se pomrčina događa upravo u njihovom znaku. Ovo je trenutak snažne introspekcije i osobne transformacije.

Pomrčina Mjeseca koja nas očekuje 7.9.2025. jedan je od onih nebeskih trenutaka koji nose snažnu energiju preokreta, introspekcije i transformacije. U ovom razdoblju događaji i ljudi koji ulaze ili izlaze iz vašeg života nose posebno značenje. Vrijeme je za promjene koje se ne mogu odgoditi i za iznenadne obrate koji mogu otvoriti sasvim nove puteve.

Pomrčine se u astrologiji smatraju snažnim katalizatorima sudbine. One često donose nagle promjene i otkrivaju teme koje zahtijevaju našu pozornost. Pomrčina Mjeseca u Ribama 7.9. nadovezuje se na ciklus koji je započeo prošle godine, 17.9.2024., također u znaku Riba.

Ovo nije izolirani događaj, nego nastavak priče koja će se razvijati na osi Djevica – Ribe tijekom idućih nekoliko godina. Vrhunac i završetak tog procesa očekuje se 2027., kada će mnoge situacije dobiti svoj konačni oblik.

Ono što ovu pomrčinu čini posebno značajnom jest činjenica da se odvija u blizini Sjevernog Mjesečevog čvora, astrološke točke povezane s rastom, ambicijom i novim smjerovima. U starim mitologijama Sjeverni čvor prikazivan je kao glava zmaja, stalno gladna novih iskustava i spoznaja.

Kada se važni astrološki događaji zbivaju u njegovoj blizini, osjećaj nemira, žudnje i ubrzanja života postaje intenzivniji. Upravo zato će dani oko ove pomrčine biti ispunjeni snažnom dinamikom – za neke ljude poticajnom, a za druge iscrpljujućom.

Ribe: znak suosjećanja, intuicije i granica

Ribe su znak koji vlada morem nesvjesnog i kolektivnog. Njihova energija simbolizira suosjećanje, maštu, kreativnost i otvorenost prema drugima. No baš kao ocean, Ribe nemaju uvijek jasno određene granice. Ponekad mogu preuzimati tuđe emocije, gubiti se u idealizmu ili pak bježati od stvarnosti.

Pomrčina u Ribama 7.9. podsjeća nas da je nužno pronaći ravnotežu između otvorenog srca i zdravih osobnih granica. Ovo je trenutak da osvijestite gdje ste možda skloni idealizirati druge ili zavaravati sami sebe. Istovremeno, vrijeme je da potražite dozu magije i mašte u svakodnevici – jer upravo Ribe pokazuju kako se život može živjeti iz srca i intuicije.

Oko ovog datuma lako se može pojaviti poriv za bijegom od stvarnosti – kroz maštanje, sanjarenje pa čak i kroz različite oblike bježanja od odgovornosti. Ipak, razlika između bijega i svjesnog stvaranja prostora za introspektivu je ogromna. Dok jedno iscrpljuje, drugo može biti izvor iscjeljenja i novih uvida.

Emocionalni intenzitet pomrčine

Pomrčina Mjeseca uvijek snažno djeluje na emocije jer Mjesec simbolizira našu unutarnju osjetljivost, intuiciju i podsvjesne obrasce. Kada Zemljina sjena zakloni Mjesec, energetski se otvara prostor u kojem mnoge skrivene stvari izlaze na površinu.

Mogući su trenuci emocionalnog kaosa, neočekivanih otkrića i naglih uvida. Mnogi će ljudi osjetiti i fizičku iscrpljenost, jer pomrčine često „prazne baterije“. Zato se preporučuje da danima oko 7.9. usporite tempo, date sebi dovoljno odmora i izbjegavate previše obaveza.

Ako osjetite potrebu za suzama – pustite ih. Ribe kao vodeni znak prirodno potiču oslobađanje emocija kroz suze, glazbu, umjetnost ili molitvu. Pustite tijelu i srcu da procesuiraju ono što je potisnuto.

Kako se podržati tijekom pomrčine u Ribama

Astrolozi često savjetuju da se u danima oko pomrčine ne donose krupne odluke i ne započinju novi projekti. Energija je nestabilna, a ono što izgleda obećavajuće može se kasnije pokazati potpuno drugačije. Evo nekoliko smjernica koje vam mogu pomoći da što mirnije prođete kroz ovaj period:

Ostavite prostor u rasporedu. Neočekivani događaji gotovo su sigurni, stoga nemojte pretrpavati svoj kalendar.

Izbjegavajte velike odluke. Najintenzivnije razdoblje traje od 7. do 21.9.. Nakon toga energija se stabilizira i jasnije ćete vidjeti situacije.

Prepoznajte obrasce bijega. Obratite pažnju na načine na koje odgađate ili se iscrpljujete. Umjesto toga njegujte rutine koje vas istovremeno prizemljuju i nadahnjuju.

Njegujte kreativnost. Ribe nas potiču na izražavanje kroz umjetnost, glazbu, pisanje, meditaciju. To može biti snažan oblik iscjeljenja.

Postavite zdrave granice. Zaštitite se od iscrpljujućih ljudi, energetskih vampira i vlastitog unutarnjeg kritičara.

Njegujte odnose koji vas ispunjavaju. Okružite se ljudima i aktivnostima koje vam pune baterije, a sve što vas iscrpljuje stavite po strani.

Dajte si vremena za emocije. Bilo da vodite dnevnik, meditirate ili jednostavno plačete, važno je da oslobodite ono što osjećate.

Što može očekivati svaki znak pojedinačno?

Ovan

Ova pomrčina snažno se odražava na vašu 12. kuću introspekcije i završetaka. Iako ste poznati po svom neumornom tempu i želji da stalno idete naprijed, sada se od vas traži nešto sasvim drugo – da zastanete. To nije lako za Ovna, ali upravo u tim tihim trenucima krije se najveća snaga.

Mogu vas preplaviti osjećaji ili uspomene koje ste dugo potiskivali. Umjesto da ih ignorirate, dopustite da isplivaju. Suze, miran razgovor sa samim sobom ili nekoliko zapisanih misli mogu imati snažan iscjeljujući učinak.

Isprobajte vođenje dnevnika snova ili jednostavnu meditaciju disanja. Kada otpustite ono što je stajalo kao teret na vašim leđima, osjetit ćete da vam se energija vraća u punoj snazi.

Upravo tada shvatit ćete da je odmicanje i oprost – čin hrabrosti, a ne slabosti.

Bik

Bikovima ova pomrčina rasvjetljava prijateljske odnose i društvene krugove. Možete jasno uočiti tko vam je pravi oslonac, a tko vas samo iscrpljuje. Neki odnosi mogu završiti, ali to nije gubitak – to je čišćenje prostora za ljude koji vam donose radost i podršku.

Možda ćete osjetiti i nalet inspiracije da se povežete s novim ljudima, zajednicama ili grupama s kojima dijelite iste vrijednosti.

Ako već dugo imate osjećaj da se trudite održati odnose koji vam više ne pašu, sada je pravi trenutak da kažete dosta.

Okružite se onima uz koje rastete, a društvene obaveze koje vas zamaraju bez grižnje savjesti prepustite prošlosti. To je vaš ulaz u jedno autentičnije i radosnije društveno iskustvo.

Blizanci

Za Blizance ova pomrčina otvara vrata karijere i javnog imidža. Projekti na kojima radite mogu doseći svoj vrhunac – ili vas iznenaditi naglim zaokretom. Možda ćete se suočiti s pitanjem: radite li ono što volite ili samo ono što od vas drugi očekuju?

Ako ste osjećali prazninu u poslu, sada se može pojaviti prilika koja vas vodi prema nečemu što vas zaista ispunjava. To može biti novi projekt, suradnja ili čak potpuno drugačiji profesionalni smjer.

Vrijeme je da budete iskreni prema sebi. Pljesak i priznanja imaju svoju vrijednost, ali ne nose istinsko zadovoljstvo.

Ono dolazi iz osjećaja da ste na pravom mjestu i da gradite nešto što ima smisla za vašu dušu.

Rak

Rakovi sada dobivaju poticaj za duhovni rast i širenje vidika. Pomrčina donosi nova pitanja o vašim uvjerenjima, životnoj filozofiji ili svakodnevnim navikama.

Možete naići na knjigu, predavanje ili razgovor koji će vam otvoriti oči i potpuno promijeniti način na koji gledate svijet.

Ne bojte se novih ideja – one su tu da vas povedu korak dalje. Ako osjećate unutarnji nemir, zapisivanje misli ili meditacija mogu vam pomoći da pronađete jasniji smjer.

Vaša prirodna osjetljivost sada je dar: vodi vas prema spoznaji da je život puno širi i bogatiji nego što ste mislili.

Lav

Za Lavove ova pomrčina snažno otvara područje intimnosti i zajedničkih resursa. Ako postoje neravnoteže u partnerskim odnosima ili financijama, sada će izaći na vidjelo.

Možete osjetiti da je došlo vrijeme da skinete teret koji nosite predugo.

Razgovor od srca, priznanje svojih pravih osjećaja ili odluka da zatvorite neka poglavlja, donijet će vam ogromno olakšanje.

Otpustite s ponosom i dostojanstvom. Upravo tako stvarate prostor za novu ljubav, dublje povjerenje i obilje koje vam pripada.

Djevica

Pomrčina se kod Djevica događa točno nasuprot znaka – u polju odnosa i partnerstva. To znači da će sve vrste odnosa doći pod povećalo: od ljubavnih do poslovnih.

Ako ste skloni stavljati potrebe drugih ispred svojih, sada ćete jasno vidjeti gdje to više nije moguće.

Vrijeme je da izrazite ono što osjećate i da postavite granice koje će vas zaštititi.

To ne mora značiti prekid – već priliku za iskrenost i autentičnost. Kada budete govorili iz srca, odnosi koji su vrijedni ostat će uz vas, a oni koji nisu otpasti će sami od sebe.

Vaga

Vagama ova pomrčina donosi naglasak na zdravlje, svakodnevicu i ravnotežu. Ako ste se preopteretili obavezama, sada ćete osjetiti da je vrijeme da promijenite ritam.

Mali koraci mogu napraviti veliku razliku: šetnja u prirodi, promjena prehrane, više odmora ili nova dnevna rutina.

Ono što ste do sada radili iz navike, sada zahtijeva preispitivanje.

Naučite s lakoćom reći „ne“. Vaša unutarnja harmonija važnija je od tuđih očekivanja. Kada to shvatite, energija će vam se vratiti i osjećat ćete se snažnije nego prije.

Škorpion

Škorpioni sada dobivaju priliku za radost, kreativnost i ljubav. Iako ste često usmjereni na duboke i ozbiljne teme, ova pomrčina vas poziva da dopustite sebi igru.

To može biti kroz umjetnički projekt, romantičan trenutak ili čak jednostavno dopuštanje sebi da budete spontani.

Igra i smijeh mogu vas sada iscijeliti više nego ozbiljni razgovori.

Ne podcjenjujte moć kreativnog izraza. Upravo u tim malim trenucima zabave možete pronaći novu inspiraciju i osjećaj oslobođenja.

Strijelac

Za Strijelce, ova pomrčina rasvjetljava dom i obitelj. Možda će doći do završetka jednog poglavlja u obiteljskim odnosima, ali i do dubljeg razumijevanja vlastitih korijena.

Moguće su emotivne situacije koje vas vraćaju u prošlost. No, upravo kroz razgovore s najbližima ili male rituale kod kuće, možete osloboditi ono što vas koči.

Sada je vrijeme da pronađete sigurnost u vlastitom prostoru i da iz tog mjesta krenete u nove avanture koje vas čekaju.

Jarac

Jarci će snažno osjetiti pomrčinu na polju komunikacije i razmišljanja. Negativni obrasci mišljenja sada izlaze na svjetlo i traže da ih se prepoznaje i iscijeli.

Možda ćete shvatiti da vas neka uvjerenja drže vezanima i ne dopuštaju vam rast.

Vrijeme je da ih zamijenite novim mislima koje vas podržavaju.

Pisanje afirmacija, razgovori s ljudima kojima vjerujete ili introspektivne bilješke u dnevnik mogu vam pomoći u tom procesu. Kada promijenite misli, mijenjate i život.

Vodenjak

Za Vodenjake, glavna tema je vrijednost i osobna sigurnost. Možete osjetiti promjene u financijama ili u načinu na koji doživljavate materijalna pitanja.

Ova pomrčina traži da se zapitate: što mi zaista daje osjećaj sigurnosti?

Ako postoje stvari, navike ili čak odnosi koji vam više ne služe, sada je vrijeme da ih otpustite.

Prava stabilnost leži u unutarnjem miru i samopoštovanju, a ne u onome što posjedujemo.

Ribe

Ribe su u središtu događaja jer se pomrčina događa upravo u njihovom znaku. Ovo je trenutak snažne introspekcije i osobne transformacije.

Vaše emocije bit će izuzetno intenzivne, a intuicija gotovo proročanska. Možete osjećati kao da odbacujete staru kožu i krećete u potpuno novo životno poglavlje.

Snovi, meditacija i unutarnja tišina sada imaju posebnu moć.

Dopustite si ranjivost i budite nježni prema sebi. Nakon ovog razdoblja osjetit ćete jasnoću i usklađenost sa sobom kakvu dugo niste imali, piše atma.

