Ovi horoskopski parovi se zaljubljuju na prvi pogled: Ljubavne varnice dogode se u startu

Pogled, osmijeh i to je to. Otkrivamo kod kojih horoskopskih parova se ljubavne varnice dogode u samom startu.

Ovan i Lav

On ulazi u sobu, ona ga odmah primjećuje. Ova dva vatrena znaka ne gube vrijeme, ni u životu ni u ljubavi.

Strastvena razmjena pogleda, međusobno divljenje i taj osjećaj kao da se poznaju oduvijek.

Ovan voli Lavovo samopouzdanje, a Lav pada na Ovnovu neustrašivost. Ljubav? Trenutna. Drama? Neizbježna. Dosada? Nikada.

Blizanci i Vaga

Dva znaka koja se upoznaju na zabavi i počnu da razgovaraju… tri sata kasnije, oni i dalje razgovaraju, smiju se i dijele svoje omiljene pjesme sa svoje plejliste.

Kombinacija intelekta, šarma i međusobnog razumijevanja stvara hemiju koju čak ni univerzum ne može ignorisati.

Ako neko zna kako da pobijedi očima i riječima, to su oni.

Ribe i Škorpija

Ovo je spoj koji djeluje kao scena iz romantičnog filma. Pogledi su puni emocija, tišina govori više od riječi.

Ribe osjećaju kao da su pronašle nekoga ko ih razumije bez riječi, a Škorpija osjeća dubinu i čistotu duše Ribe.

Intenzitet je trenutan, gotovo da se može osjetiti elektricitet u zraku, prenosi Avaz.

