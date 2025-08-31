Svi kuhari rekli isto: Ovo su jela koja nikada ne bi naručili u restoranu

U svakom slučaju, profesionalni kuhari su podijelili svoja saznanja i mišljenja o tome koja jela na meniju izbjegavaju kada jedu vani.

Mark McShane, kuhar i osnivač kompanije Food Hygiene Certificate, rekao je: „Nikada ne naručujem dagnje u ponedjeljak.“

“U mnogim restoranima, morski plodovi stižu u petak, što znači da su dagnje možda stajale u skladištu puna dva dana.”

“Osim ako nije visok nivo alkohola ili dopunjavanja pića vikendom, ne bih želio riskirati kompromis po pitanju svježine.” Prema riječima stručnjaka, dobre dagnje trebaju imati čvrsto zatvorene školjke ili se zatvarati kada se kucnu, prenosi Novi.

Također bi trebali imati miris čistog mora i čuvati se na ledu ili u prozračnoj posudi, nikada zatvorene u vodi. Sve manje od toga, stručnjak je rekao da je to veliko “upozorenje”.

“Može se vjerovati prometnim restoranima s morskim plodovima koji jasno označavaju robu s datumima isporuke i potvrđuju dostavu nedjeljom ili ponedjeljkom”, poručio je.

“Međutim, na mirnijim mjestima sigurnije je pričekati do sredine sedmice kada je veća vjerovatnoća da će zalihe biti svježe. Ako ste u nedoumici, pričekajte do sredine sedmice kada su dagnje najsigurnije”, kazao je i dodao: “Vratite sve dagnje sa napuklim školjkama, neprijatnim mirisom ili one koje ostanu zatvorene nakon kuhanja. Profesionalna kuhinja se nikada neće prepirati oko ovog pitanja.”

Mark Poynton, kuhar s Michelinovom zvjezdicom, također je dijelio slične stavove i izbjegavao bi ribu u restoranu.

Kuhar, koji je upravo otvorio restoran Ancient Shepherd’s u Fen Dittonu, i Mark Poynton u Caistor Hallu rekli su: “Nikada ne bih naručio ribu, a posebno školjke, ako restoran ne poznajem ili ako ne poznajem kuhara.”

“To je zato što strastveno mrzim loše pripremljenu i kuhanu ribu.”

