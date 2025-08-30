Bila sam jedna od 12 žena u haremu najbogatijeg muškarca, potpisala sam ugovor da ću imati sve

Adnan Khashoggi bio je milijarder i trgovac oružjem, a i vlasnik harema u kojem se našla Jill Dodd. U to vrijeme imala je samo 21 godinu.

Kakav je bio osjećaj biti ljubavnica Adnana Khashoggija?

“Divno, bio je divan ljubavnik. Bio je jedan od najboljih ljubavnika koje sam ikada upoznala”, kazala je Jill.

Bilo je to početkom 1980-ih, a Jill je bila perspektivna manekenka koja je živjela u Parizu. Jedne noći na zabavi ugledala je Khashoggija kako je vuče u gomilu, izrezao je ruku i sa krvlju ispisao “volim te”. To je bio jeziv gest koji je očarao mladu Jill. Sljedećeg dana, Khashoggi ju je odveo na svoju privatnu jahtu, tada najveću na svijetu, gdje je organizirao ples. Događaj je bio prepun manekenki.

“Mislim da je Adnan plaćao agencijama da mu šalju mlade, lijepe i poželjne žene da se zabavljaju na njegovoj jahti i eventualno imaju seks s njim ili njegovim poslovnim partnerima. Nisam sebe doživljavala kao jednu od tih žena. Nisam sebe doživljavala kao kurvu, ali sam ipak završila u njegovom haremu”. Ispričala je kako ju je privukao njegov nevjerovatan šarm i kako je brzo postala jedna od njegovih ženskih zadovoljstava, prenosi Metropolitan.

Iako je Khashoggi imao zakonitu suprugu, imao je i nekoliko žena s kojima je uživao u seksu. Sedmicu nakon što je upoznao Jill, rekao joj je: “Brinut ću se o tebi. Potpisat ćemo ugovor na 5 godina. Imat ćeš sve što ti treba 24 sata dnevno”. Jill se složila, duboko se zaljubivši u Khashoggija.

Kakav je bio život u Khashoggijevom haremu?

“Imao je nekoliko stanova, vila, kuća, rezidencija, i kada bih ga vidjela, uvijek je bio sam u jednoj od njih. Zaključavali bismo se u kuću po cijele dane, kuhar bi nam donosio hranu, uzimali bismo i kokain i ludo vodili ljubav”.

Adnan joj je kupovao jedinstvenu dizajnersku odjeću, koju je nosila kada se sastajala s političarima i biznismenima na zabavama. Uprkos činjenici da je Khashoggi ilegalno zarađivao novac, Jill je uživala u njegovom bogatstvu punim plućima, a njen ljubavnik je odlučio platiti njenu školarinu za modeling. Ali naravno, nije sve bilo ružičasto. Nakon 2 godine, Jill je konačno uspjela pobjeći iz začaranog kruga života s trgovcem oružjem. Danas je majka troje djece i udata žena koja je svoju ispovijest napisala u knjizi.

Ali šta se dogodilo sa Adnanom Khashoggijem?

Godine 1961., Khashoggi se oženio 20-godišnjom Engleskinjom Sandrom Daly, koja je prešla na islam i uzela ime Soraya Khashoggi. Zajedno su odgojili jednu kćerku i četiri sina. Razveli su se 1974. godine. Khashoggijeva druga supruga, Italijanka Laura Biancolini, također je prešla na islam i promijenila ime u Lamia Khashoggi. Imala je sedamnaest godina kada je upoznala Adnana; zajedno su dobili sina Alija. Khashoggi je ostao u braku s Lamijom do njene smrti. Adnanova treća zakonita supruga bila je Shahpari Azam Zanganeh. Pored brakova, Khashoggi je također održavao harem, za koji se kaže da je uključivao najmanje dvanaest žena, koje su opisane kao njegove “supruge za utjehu”,pise N1

Tokom 1980-ih, porodica Khashoggi posjedovala je jedno od najvećih imanja u Marbelli, u Španiji, pod nazivom Baraka, gdje su priređivali raskošne zabave. Među gostima na tim zabavama bile su filmske zvijezde, pop zvijezde i političari. Na vrhuncu svoje slave, Khashoggi je trošio 250.000 dolara dnevno kako bi održao svoj način života. Nastavio je raskošno trošiti, čak i kada se suočavao s finansijskim poteškoćama. Njegov ekstravagantni način života doveo je do toga da ga nazivaju Velikim Gatsbyjem Bliskog istoka. Umro je 6. juna 2017. godine, dok se liječio od Parkinsonove bolesti u bolnici St. Thomas u Londonu. Imao je 81 godinu.

