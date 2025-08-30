OVAN

Dnevni horoskop za 30. avgust 2025. godine kaže da vam današnji dan počinje uz jaku tenziju. Na poslu vas opterećuju nečije nesmotrene reči. U ljubavi, partner vas ne sluša, ali ni vi niste spremni na kompromis. Slobodni Ovnovi nemaju strpljenja za površne razgovore. Napetost u mišićima i nesanica.

BIK

Razočarani ste ponašanjem bliskih osoba. Na poslu vas ignorišu, a trud ne nailazi na priznanje. Povlačite se i preispitujete sve. U vezi sumnjate u partnerovu iskrenost. Slobodni Bikovi se osećaju usamljeno, ali izbegavaju društvo. Moguće glavobolje i pad imuniteta.

BLIZANCI

Dan donosi neočekivane obrte. Jedan razgovor vam otkriva skrivene namere kolega ili prijatelja. Budite oprezni kome verujete. U ljubavi dolazi do nerazumevanja, partner ne deli vaše planove. Slobodni Blizanci ulaze u kratku, ali burnu avanturu. Umor i potreba za tišinom.

RAK

Imate snažnu potrebu da zaštitite svoj mir. Na poslu osećate pritisak, ali ne želite da ulazite u rasprave. U vezi osećate distancu, kao da partner nije iskreno prisutan. Slobodni Rakovi idealizuju osobu koja nije dostupna. Osetljiv stomak i pad energije.

LAV

Dnevni horoskop za 30. avgust 2025. godine kaže da vam danas sve deluje usporeno. Čekate odgovore koji ne stižu, što vas nervira. Moguće kašnjenje u isplati novca. Partner traži pažnju, a vi želite više slobode. Slobodni Lavovi danas ne primećuju udvarače. Napetost u grudima, problemi sa pritiskom.

DEVICA

Imate osećaj da sve držite pod kontrolom, ali vas sitnice izbacuju iz takta. Na poslu dobijate zadatke koje niste želeli. U ljubavi postajete previše kritični. Slobodne Device analiziraju potencijalne partnere do besmisla. Nervoza se prenosi na stomak i kožu.

VAGA

Dnevni horoskop za 30. avgust 2025. godine kaže da vam dan donosi tenziju u komunikaciji. Na poslu dolazi do nesporazuma sa osobom od autoriteta. U vezi izbegavate ozbiljne teme, a napetost raste. Slobodne Vage razmišljaju o prošloj ljubavi. Moguće vrtoglavice i pad koncentracije.

ŠKORPIJA

Ne osećate se sigurno u svojim odlukama. Kolebate se oko važnog pitanja. Novac kasni ili se nenadano troši. U ljubavi postoji posesivnost ili sa vaše strane ili od partnera. Slobodne Škorpije privlače osobe koje nisu emocionalno slobodne. Nesanica i problemi sa hormonima.

STRELAC

Pokušavate da ignorišete ono što vas boli, ali to izlazi na površinu. Na poslu sve deluje haotično. Potrebna vam je pauza. U vezi izbegavate da pokažete osećanja. Slobodni Strelčevi danas nisu spremni za ozbiljne korake. Moguća prehlada ili iscrpljenost.

JARAC

Dan donosi iskušenja. Neko vas testira na poslu, a vi pokazujete uzdržanost. Finansijska situacija zahteva veću disciplinu. U ljubavi se ne otvarate, iako osećate bliskost. Slobodni Jarčevi beže od flerta. Problemi sa kičmom ili kolenima.

VODOLIJA

Nailazite na zid, kao da vas niko ne razume. Na poslu osećate da vam uskraćuju informacije. U vezi vlada distanca, kao da ste svako u svom svetu. Slobodne Vodolije razmišljaju o bivšima. Što se zdravlja tiče, moguća je osetljivost grla i pad imuniteta,piše Mondo

RIBE

Dnevni horoskop za 30. avgust 2025. godine kaže da vam intuicija govori jedno, razum drugo. Danas donosite važne odluke u vezi sa novcem. Ne dozvolite da vas neko prevari. U ljubavi postoji konfuzija, partner menja ponašanje. Slobodne Ribe ulaze u kontakt s osobom koja nosi karmičku energiju. Umor, nesanica, problemi sa varenjem.

