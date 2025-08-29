Miljenici sreće: Za 3 znaka horoskopa stiže kiša novca u septembru

1. Lav

Merkur u Djevici od 2. septembra otvara važne finansijske razgovore i planove.

Iako vam se mogu pojaviti novi izvori prihoda, polako provjeravajte svaki detalj prije nego donesete odluku. Venera u Djevici od 19. septembra donosi dodatnu nadu za veće prihode, a mlađak-pomračenje 21. septembra postavlja temelj za dugoročne finansijske početke.

Međutim, skriveni uslovi mogu iznenaditi, pa ostanite vjerni svom budžetu.

2. Vaga

Mars koji ulazi u Škorpiju 22. septembra osvjetljava vašu oblast bogatstva, ali podsjeća da pravda i poštenje moraju ostati vaša vodilja.

Iako ćete željeti brže rezultate, izbjegnite kratke puteve i nezakonite ili neetične ponude.

Integritet će vam donijeti stabilnost i spriječiti probleme koje tek možete osjetiti.

3. Djevica

Djevica sezona donosi transformaciju u načinu razmišljanja o novcu: umjesto individue, fokus je na timskom uspjehu.

Merkur u Vagi od 18. septembra i početak Vaga sezone 22. septembra usmjeravaju vas ka saradnji koja može povećati vaše prihode. Na kraju mjeseca, partnerstva i zajednički projekti počeće da otvaraju vrata višeg nivoa finansijskog rasta.

Da biste maksimalno iskoristili ovaj period, redovno provjeravajte budžet, otplaćujte dugove i strpljivo pratite znakove koje vam pruža univerzum. Pravo bogatstvo dolazi kada spojite zahvalnost sa promišljenim akcijama, prenosi Novi.

