Retrogradni Saturn u Ribama od 1.9.: Teški testovi za sve znakove Zodijaka

Dok je tokom ljeta Saturn boravio u Ovnu i testirao našu samostalnost, inicijativu i hrabrost, njegov povratak u Ribe naglašava emocionalne obrasce, podsvjesne strahove i nerazriješene odnose. Ovo je vrijeme u kojem iluzije pucaju, a stvarnost traži od nas zrelost i preuzimanje odgovornosti.
U nastavku pročitajte šta ovaj zahtjevni tranzit donosi svakom znaku.
Ovan
Nakon intenzivnih mjeseci u kojima ste dokazivali vlastitu snagu i inicijativu, sada ulazite u fazu introspekcije.
Fokus: podsvijest, snovi, unutarnji glas.
Potrebno je prepoznati emotivne blokade koje sputavaju Vašu autentičnost.
Umjesto bijega u akciju, sada učite vrijednost tišine, meditacije i odmora.
Bik
Za Vas počinje ozbiljno testiranje odnosa i prijateljstava.
Fokus: odnosi, prijatelji, dugoročni ciljevi.
Saturn jasno pokazuje ko Vas iskreno podržava, a ko je samo sjenka iz prošlosti.
Moguća su zatvaranja iscrpljujućih odnosa.
Također, retrogradni period donosi potrebu da preispitate finansijske planove i jasno odredite prioritete za budućnost.
Blizanci
Retrogradni Saturn preusmjerava pažnju na karijeru i životni pravac.
Fokus: profesionalni put, status, autoritet.
Odgode i prepreke nisu slučajne – one Vas usmjeravaju prema misiji koja odražava Vaše pravo unutarnje zvanje.
Vrijeme je za redefinisanje ciljeva i usklađivanje onoga što radite s onim što zaista jeste.
Rak
Pred Vama je intenzivno duhovno putovanje.
Fokus: uvjerenja, znanja, duhovnost.
Saturn Vas podsjeća na projekte, znanja ili prakse koje ste nekad željeli istražiti, ali ste ih zanemarili.
Sada ih imate priliku obnoviti i integrisati u svakodnevni život.
Lav
Retrogradni Saturn donosi suočavanje s karmičkim dugovima i intimnim odnosima.
Fokus: intimnost, nasljedstva, skrivena pitanja.
Bićete prisiljeni otvoriti teme koje ste dugo gurali pod tepih.
Kada se oslobodite starih tereta, otvoriće se prostor za unutrašnju transformaciju i novi početak.
Djevica
Vaši odnosi i partnerstva dolaze na ozbiljan test.
Fokus: brak, partnerstva, suradnje.
Ako temelji nisu stabilni, iluzije će se raspasti.
Saturn traži iskrenu procjenu odgovornosti: koliko ulažete Vi, a koliko druga strana.
Vaga
Naglasak je na svakodnevnim obavezama i zdravlju.
Fokus: rutina, disciplina, briga o tijelu.
Ignorisane sitnice vraćaju se kao ozbiljan teret.
Vrijeme je da uvedete red u život, organizujete obaveze i posvetite se zdravijim navikama.
Škorpion
Retrogradni Saturn stavlja pod reflektor ljubav i kreativnost.
Fokus: emocije, kreativni izražaj, djeca.
Mogući su povratci starih ljubavi – ne nužno radi obnove veze, već radi učenja i zatvaranja karmičkog kruga.
Vaše srce prolazi kroz proces zrelosti i čišćenja.
Strijelac
Obitelj i dom postaju centralna tema.
Fokus: porodični odnosi, korijeni, sigurnost.
Saturn Vas vraća pitanjima odnosa s roditeljima i temelja na kojima gradite život.
Moguće su važne odluke vezane za dom, preseljenje ili stambena pitanja.
Jarac
Saturn testira Vaše misli, komunikaciju i bliže odnose.
Fokus: komunikacija, učenje, braća i sestre.
Nesporazumi i odgode nisu kazna već prilika za razvoj strpljenja.
Vrijeme je da naučite jasnije izražavati sebe i ujedno slušati druge.
Vodenjak
Finansije i vrijednosti postaju ključna tema.
Fokus: novac, sigurnost, samopouzdanje.
Saturn donosi suočavanje s dugovima i potrebom za realnim planiranjem.
Vrijeme je da redefinišete šta za Vas znači obilje i na kojim temeljima gradite osjećaj sigurnosti,piše N1
Ribe
Saturn se vraća u Vaš znak i donosi introspektivne lekcije koje zatvaraju duge cikluse.
Fokus: lični identitet, unutarnji rast.
Osjetićete teret odgovornosti, ali i snagu sazrijevanja.
Ovo je vrijeme završetaka i pripreme za nove početke.
Ključno je suočiti se s emocijama i pogledati istini u oči.