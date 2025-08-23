Retrogradni Saturn u Ribama od 1.9.: Teški testovi za sve znakove Zodijaka

Dok je tokom ljeta Saturn boravio u Ovnu i testirao našu samostalnost, inicijativu i hrabrost, njegov povratak u Ribe naglašava emocionalne obrasce, podsvjesne strahove i nerazriješene odnose. Ovo je vrijeme u kojem iluzije pucaju, a stvarnost traži od nas zrelost i preuzimanje odgovornosti.

U nastavku pročitajte šta ovaj zahtjevni tranzit donosi svakom znaku.

Ovan

Nakon intenzivnih mjeseci u kojima ste dokazivali vlastitu snagu i inicijativu, sada ulazite u fazu introspekcije.

Fokus: podsvijest, snovi, unutarnji glas.

Potrebno je prepoznati emotivne blokade koje sputavaju Vašu autentičnost.

Umjesto bijega u akciju, sada učite vrijednost tišine, meditacije i odmora.

Bik

Za Vas počinje ozbiljno testiranje odnosa i prijateljstava.

Fokus: odnosi, prijatelji, dugoročni ciljevi.

Saturn jasno pokazuje ko Vas iskreno podržava, a ko je samo sjenka iz prošlosti.

Moguća su zatvaranja iscrpljujućih odnosa.

Također, retrogradni period donosi potrebu da preispitate finansijske planove i jasno odredite prioritete za budućnost.

Blizanci

Retrogradni Saturn preusmjerava pažnju na karijeru i životni pravac.

Fokus: profesionalni put, status, autoritet.

Odgode i prepreke nisu slučajne – one Vas usmjeravaju prema misiji koja odražava Vaše pravo unutarnje zvanje.

Vrijeme je za redefinisanje ciljeva i usklađivanje onoga što radite s onim što zaista jeste.

Rak

Pred Vama je intenzivno duhovno putovanje.

Fokus: uvjerenja, znanja, duhovnost.

Saturn Vas podsjeća na projekte, znanja ili prakse koje ste nekad željeli istražiti, ali ste ih zanemarili.

Sada ih imate priliku obnoviti i integrisati u svakodnevni život.

Lav

Retrogradni Saturn donosi suočavanje s karmičkim dugovima i intimnim odnosima.

Fokus: intimnost, nasljedstva, skrivena pitanja.

Bićete prisiljeni otvoriti teme koje ste dugo gurali pod tepih.

Kada se oslobodite starih tereta, otvoriće se prostor za unutrašnju transformaciju i novi početak.

Djevica

Vaši odnosi i partnerstva dolaze na ozbiljan test.

Fokus: brak, partnerstva, suradnje.

Ako temelji nisu stabilni, iluzije će se raspasti.

Saturn traži iskrenu procjenu odgovornosti: koliko ulažete Vi, a koliko druga strana.

Vaga

Naglasak je na svakodnevnim obavezama i zdravlju.

Fokus: rutina, disciplina, briga o tijelu.

Ignorisane sitnice vraćaju se kao ozbiljan teret.

Vrijeme je da uvedete red u život, organizujete obaveze i posvetite se zdravijim navikama.

Škorpion

Retrogradni Saturn stavlja pod reflektor ljubav i kreativnost.

Fokus: emocije, kreativni izražaj, djeca.

Mogući su povratci starih ljubavi – ne nužno radi obnove veze, već radi učenja i zatvaranja karmičkog kruga.

Vaše srce prolazi kroz proces zrelosti i čišćenja.

Strijelac

Obitelj i dom postaju centralna tema.

Fokus: porodični odnosi, korijeni, sigurnost.

Saturn Vas vraća pitanjima odnosa s roditeljima i temelja na kojima gradite život.

Moguće su važne odluke vezane za dom, preseljenje ili stambena pitanja.

Jarac

Saturn testira Vaše misli, komunikaciju i bliže odnose.

Fokus: komunikacija, učenje, braća i sestre.

Nesporazumi i odgode nisu kazna već prilika za razvoj strpljenja.

Vrijeme je da naučite jasnije izražavati sebe i ujedno slušati druge.

Vodenjak

Finansije i vrijednosti postaju ključna tema.

Fokus: novac, sigurnost, samopouzdanje.

Saturn donosi suočavanje s dugovima i potrebom za realnim planiranjem.

Vrijeme je da redefinišete šta za Vas znači obilje i na kojim temeljima gradite osjećaj sigurnosti,piše N1

Ribe

Saturn se vraća u Vaš znak i donosi introspektivne lekcije koje zatvaraju duge cikluse.

Fokus: lični identitet, unutarnji rast.

Osjetićete teret odgovornosti, ali i snagu sazrijevanja.

Ovo je vrijeme završetaka i pripreme za nove početke.

Ključno je suočiti se s emocijama i pogledati istini u oči.

