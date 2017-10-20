Astrolozi otkrivaju: Muškarci rođeni u ova tri znaka lude za starijim ženama – otpor je uzaludan

Horoskop nam pokazuje da to nije slučajnost, već posljedica specifičnih osobina koje oblikuju njihovu ličnost i način na koji doživljavaju ljubav. U ovim horoskopskim znacima posebno je izražena privlačnost ka zrelosti i samopouzdanju starijih žena.

Bik

Muškarci rođeni u znaku Bika poznati su po svojoj tendenciji ka stabilnosti i sigurnosti, a to je upravo ono što često nalaze kod iskusnijih žena. Privlače ih samopouzdanje i iskustvo koje žene starije od njih donose u vezu, jer ih vide kao čvrstu podršku. Bik uživa u senzualnosti i sporoj izgradnji odnosa, a stariji partneri obično znaju kako da cijene ovaj tempo. Oni ne traže avanture koje brzo izgore, već duboku i trajnu vezu. Zbog toga se lako zaljubljuju u žene koje već znaju šta žele i ne gube vrijeme na površne odnose.

Rak

Rakovi su emocionalni i brižni ljudi kojima je najvažniji osjećaj sigurnosti i topline u vezi. Starije žene ih često osvajaju svojom zrelošću i sposobnošću da stvore ugodno i stabilno okruženje. Rakovi uživaju u pažnji i nježnosti, a zreliji partneri prirodno im pružaju upravo ono što im je potrebno. Zato Rakovi često ne mogu odoljeti šarmu starijih partnera koji im daju osjećaj sigurnosti i istinskog razumijevanja.

Jarac

Jarca krasi ambicioznost i odgovornost, pa traži ozbiljnost i stabilnost u odnosima. Privlače ga starije žene jer u njima prepoznaje mudrost, iskustvo i samopouzdanje koje savršeno odgovara njegovim visokim standardima. On ne gubi vrijeme na igre i neozbiljne odnose, tako da je prirodnije za njega da se veže za nekoga ko već ima jasno formirane životne ciljeve. Jarac vrednuje disciplinu i odlučnost, a to je upravo ono što često pronalazi kod starijih partnera. Njegov šarm je, s druge strane, neodoljiv starijim ženama jer pokazuje ozbiljnost i odanost u ljubavi, prenosi Radiosarajevo.

