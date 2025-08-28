Pojedinci rođeni u ovim znakovima često idealiziraju ljubav

Za neke ljude ljubav nikada nije samo odnos dvoje ljudi: ona je bajka, film ili pjesma. Oni vole svim srcem, zamišljaju savršene scenarije i vjeruju da prava ljubav može pobijediti sve prepreke. I dok drugi traže realnost, oni traže čaroliju. Njihova sposobnost da idealiziraju ljubav može biti prekrasna, ali i opasna jer često zanemaruju nedostatke partnera i situacije koje nisu nimalo romantične.

Ribe

Ribe žive u svijetu emocija i snova pa ljubav uvijek vide kao priču dostojnu filma. Kada vole, zamišljaju zajedničku budućnost ispunjenu romantikom i toplinom. Njihova idealizacija dolazi iz duboke potrebe za povezanošću i vjerovanja da je ljubav najuzvišeniji osjećaj.

Vaga

Vage žele bajkovitu ljubav u kojoj sve funkcionira skladno i lijepo. One često zamišljaju partnere kao junake iz romantičnih romana i teško se mire s realnošću kada shvate da nitko nije savršen. Ipak, njihova vjera u ljubav uvijek im daje snagu da iznova traže onog pravog.

Lav

Lavovi idealiziraju ljubav jer žele da ona bude velika, strastvena i dramatična. Njihova vizija ljubavi uključuje geste koje oduzimaju dah, izjave koje zvuče kao replike iz kazališta i partnera koji ih gleda kao najvažniju osobu na svijetu. Za Lava ljubav nije tiha, ona mora biti spektakl.

Rak

Rakovi idealiziraju ljubav jer je vide kao utočište i dom. Oni žele odnos koji traje zauvijek i u kojem je sve ispunjeno toplinom i pažnjom. Njihova nostalgija i emotivnost često ih vode u idealizaciju jer partnera doživljavaju kao spasitelja i sigurno mjesto, piše index.

