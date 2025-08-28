Danas počinje novo razdoblje u životu ova 3 horoskopska znaka: Sve se mijenja nabolje

Za tri znaka zodijaka, 28. kolovoza 2025. označava prekretnicu – trenutak kada se stvari konačno pomiču s mrtve točke i život počinje dobivati novi, pozitivniji oblik.

Rak – lakši dah i pogled prema naprijed

Rakovi će osjetiti olakšanje u osobnom životu, kao da im je netko skinuo teret s leđa. Stare brige gube snagu, a fokus se prebacuje na budućnost. Ovaj tranzit donosi novu perspektivu, oslobađajući ih prošlih razočaranja. Ključ je u prihvaćanju promjena – Rak više nije vezan za jedno mjesto, već je spreman krenuti dalje.

Djevica – izlazak iz rutine

Za Djevice, ovaj dan donosi proboj kroz ograničenja koja su si same postavile. Uran i Neptun potiču intuiciju i uvid, pa se otvaraju nove mogućnosti koje ranije nisu bile vidljive. Spremnost da se iskuša nešto novo donosi brzo poboljšanje – život postaje dinamičniji, a svakodnevica dobiva svježinu.

Ribe – buđenje snova

Ribe će doživjeti osobno buđenje, osobito kroz snove i unutarnje uvide. Njihova prirodna intuicija sada je pojačana, pa mogu prepoznati trenutak kada se jedan od njihovih velikih snova počinje ostvarivati. Važno je da ne sumnjaju u sebe – inspiracija koju osjećaju vodi ih prema jasnoći i kreativnosti.

Za ova tri znaka, 28. kolovoza nije samo još jedan dan – to je početak novog poglavlja. Ako ste Rak, Djevica ili Ribe, vrijeme je da se oslobodite prošlosti i zakoračite u ono što vas zaista pokreće. Zvijezde su na vašoj strani, prenosi Novi.

