Kako da znate unosite li dovoljno joda

Jod, element bez mirisa i ukusa, stoji na prvoj liniji odbrane naše štitne žlijezde, a samim tim i cjelokupnog zdravlja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da i dalje veliki dio populacije ne unosi preporučenu dnevnu dozu.

Uloga joda u organizmu

Jod je neophodan za sintezu hormona štitne žljezde – tiroksina (T4) i trijodtironina (T3). Ovi hormoni utiču na brojne procese u organizmu, uključujući:

• Regulaciju metabolizma

• Održavanje tjelesne temperature

• Rad srca i krvnog pritiska

• Razvoj mozga i nervnog sistema, naročito kod fetusa i male djece

• Rast i pravilan razvoj organizma

Doktor Dejvid Deri kaže da je jod najbolji antibiotik iantivirotik. Ističe da jod ubija bakterije, viruse, gljivice, protozoe, pa čak i spore bakterija i gljivica.

U kontekstu činjenice da većina bolesti ili započinje ili se nastavlja upalama koje uzrokuju bakterije i virusi, onda je ovovažna informacija.

Naime, svakih 17 minuta krv ponovno cirkuliše kroz tkivo štitne žljezde, u kojem će, ako postoji dovoljna količina joda, bakterije i virusi biti uništeni.

Koliko joda je dovoljno?

• Odrasli: oko 150 µg dnevno

• Trudnice i dojilje: 220 – 290 µg dnevno

• Djeca: od 90 – 120 µg dnevno

Tijelo ne može samo da ga proizvede, prenosi grand.nova.rs.

Za razliku od nekih vitamina, jod ne možemo sintetisati – mora doći spolja.

Najčešći izvor je jodirana so, ali problem je što dodavanje soli u hranu može povećati rizik od drugih zdravstvenih problema kao što su visok krvni pritisak i bolesti srca, tako da se preporučuje oprez prilikom korištenja.

