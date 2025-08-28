Astrolog Tamara Globa upozorava: OVA 2 znaka u septembru čeka opasnost

Dva znaka očekuje opasnost u septembru, upozorava poznata astrologinja Tamara Globa, koja ističe da bi turbulencije mogle ugroziti zdravlje ako se na vrijeme ne povede računa.

Prvi znak pod udarom: Ovan

Za Ovnove, mjesec pred nama donosi unutrašnji pritisak i osjećaj “pregorijevanja”. Retrogradni Merkur i napeti aspekti Sunca mogu izazvati nervozu, nesanicu i hronični stres, a sve se može odraziti i na srce te krvni pritisak.

Tamara Globa savjetuje Ovnovima da uvedu kratke, ali redovne pauze tokom dana, provode više vremena u prirodi i odlaze na spavanje prije ponoći. Umjesto iscrpljujućih treninga, preporučuje se plivanje ili lagane šetnje koje oslobađaju napetost bez rizika za srce.

Drugi znak pod udarom: Bik

Bikove u septembru očekuje sukob između njihove potrebe za sigurnošću i nužnosti da se prilagode promjenama. Ako ne uspiju u tome, mogli bi ući u stanje emotivnog sagorijevanja koje često pogađa stomak i kičmu.

Iscrpljenost prijeti Bikovima, upozorava Globa. Najvažnije je da nauče delegirati obaveze i ne pokušavaju sve nositi sami. Korisni mogu biti i mali rituali zadovoljstva – dodir drveta ili kamena, umirujuća eterična ulja, te hrana bogata magnezijem poput spanaća i crne čokolade.

Od upozorenja do akcije

Tamara Globa ističe da nema govora o zastrašivanju, već o prilici da se na vrijeme usvoje zdrave navike. Savremena nauka potvrđuje da hronični stres može voditi ka srčanim oboljenjima, slabijem imunitetu i mentalnoj iscrpljenosti.

“Zvijezde pokazuju zone turbulencije, ali alati za lakši prolazak nalaze se u našim rukama. Mudrost je u tome da svjesno usporimo ritam,” poručuje Globa.

Najbolji savjet za Ovnove i Bikove?

Tokom septembra uložite u sebe – pratite san i nivo stresa, potražite savjet nutricioniste, ograničite vrijeme provedeno na telefonu. Upravo ovako možete preokrenuti izazovan period u ličnu pobjedu.

