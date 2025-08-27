1. septembar ove godine “pada” u ponedjeljak: Ako 3 znaka tog dana urade ovo, čeka ih najbolji mjesec od početka godine

Svaki ponedjeljak je novi početak, a u septembru 2025. on se poklapa s prvim danom u mjesecu, što astrološki ima veliki značaj. Tri znaka bi naročito mogla da imaju koristi od ove kosmičke koincidencije, posebno ako poslušaju savjete astrologa.

Septembar 2025. počinje u ponedeljak, danu kojim vlada Mjesec. On se u astrologiji posmatra kao planeta, i to ona koja vlada emocijama, intuicijom i novim počecima.

To je snažan simboličan trenutak jer kada prvi dan u mesecu “pada” baš na ponedjeljak vjeruje se da je pred nama prilika da sve započnemo iznova, ali i da usmerimo energiju ka ciljevima koji će nas pratiti tokom narednih nedjelja.

Kada je prvi dan u mjesecu u ponedjeljak, to je snažan simbol novih početaka, a za određene znakove horoskopa 1. septembar 2025. donosi priliku da naprave prvi korak ka uspešnijem i srećnijem mjesecu i možda čak životnom razdoblju. Sve što tog dana započnu imaće dugotrajan efekat, pa ga iskoristite mudro!

Neki horoskopski znakovi posebno će osetiti ovaj povoljan trenutak i trebalo bi da ga iskoriste na pravi način.

♍ Djevica

Za Djevice, početak mjeseca u ponedeljak znači priliku da uvedu red u život. To je idealan trenutak da napišu plan, započnu dijetu ili da se posvete zdravijim navikama.

Ako 1. septembra odluče da se posvete organizaciji ,bilo da je to posao, finansije ili svakodnevne obaveze, ostatak mjeseca protiče mnogo lakše i bez stresa.

♋ Rak

Rakovi su pod snažnim uticajem Mjeseca, pa ponedjeljak ima posebno značenje za njih. Početak septembra je pravi trenutak da se emocionalno “resetuju”, ostave prošlost iza sebe i otvore se za nove odnose i prilike.

Ako baš tog dana napišu listu želja ili ciljeva, velike su šanse da će im se tokom mjeseca ostvariti.

♐ Strijelac

Strijjelčevi su poznati po svom optimizmu, ali im često nedostaje kontinuitet. Kada mjesec počinje u ponedeljak, to je za njih znak da odmah krenu u akciju.

Idealno je vrijeme da započnu novu poslovnu ideju, pokrenu projekat ili počnu sa fizičkom aktivnošću. Ono za šta se odluče i što započnu 1. septembra pratiće ih kroz cijeli mjesec s puno entuzijazma i energije.

