Dva horoskopska znaka koja uvijek vole glumiti da su žrtve

Neki ljudi u svemu vide priliku da naglase koliko im je teško i koliko pate, čak i kada okolnosti nisu tako dramatične. Umjesto da preuzmu odgovornost ili potraže rješenja, oni često biraju ulogu žrtve. Prema astrologiji, upravo se u ova dva znaka najčešće rađaju osobe koje vole glumiti mučenike i isticati svoju patnju, piše index.

Rak

Rakovi su izrazito emotivni i skloni naglašavanju svojih osjećaja, pa nerijetko preuzimaju ulogu žrtve u svakodnevnim situacijama. Kada se osjećaju povrijeđeno ili neshvaćeno, umjesto da otvoreno razgovaraju, oni će češće posegnuti za dramatiziranjem i naglašavanjem vlastite boli. Njihova osjetljiva priroda čini ih sklonima suzama i emotivnim izljevima, a bliske osobe ponekad imaju dojam da samo traže sažaljenje.

Rakovi također mogu koristiti svoju ranjivost kako bi pridobili pažnju i potporu okoline. Umjesto da priznaju svoj udio u problemu, oni će se prikazati kao nedužne žrtve okolnosti. Takvo ponašanje proizlazi iz njihove potrebe za sigurnošću i potvrdom ljubavi. Iako njihova patnja ponekad i jest iskrena, sklonost naglašavanju vlastite boli može otežati odnose s drugima.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj maštovitosti i emocionalnoj dubini, ali često se izgube u vlastitim osjećajima. Kada stvari ne idu onako kako su zamišljale, lako posegnu za ulogom žrtve. Umjesto da traže konkretna rješenja, one se povlače u svijet sažaljenja i tuge, gdje naglašavaju koliko im je teško. Njihova osjetljivost i empatičnost često se pretvaraju u preuveličavanje boli.

Osobe rođene u znaku Riba ponekad svjesno koriste svoju ranjivost kako bi izbjegle odgovornost. Umjesto da se suoče s problemima, prebacuju krivnju na okolnosti ili druge ljude. To im omogućuje da dobiju suosjećanje, ali i da izbjegnu neugodne sukobe. Njihova potreba da budu shvaćene i voljene dovodi ih do toga da češće nego drugi biraju ulogu mučenika, čak i kada to nije potrebno.

