Horoskop otkriva: Koje izazove i nevolje nosi mjesec vašeg rođenja

Oni rođeni u januaru imaju ozbiljnih problema s povjerenjem, oni rođeni u aprilu ne mogu da se oporave od posljedica traume iz djetinjstva, a oni rođeni u septembru se cijelog života bore sa perfekcionizmom.

Ponekad se čini da nevolje jednostavno slijede, i to praktično iste. Astrolozi, a ponekad i naučnici, vjeruju da malo šta zavisi od osobe. Upravo mjesec rođenja se okrutno šali sa ljudima, ali stvari su lakše ako znate sa čime morate da se suočite – onda ćete moći to da prevaziđete.

Januar – Januarska djeca su prirodne vođe sa snažnim ambicijama, ali im nedostaje opšte povjerenje u svijet. To može kočiti karijeru i ličnu sreću.

Februar – Imaju talente i maštu, ali i osjećaj nezadovoljenih potreba iz djetinjstva. Moraju naučiti da stave sebe na prvo mjesto.

Mart – Pred njima su karmički odnosi sa važnim ženama u životu – majkama, kćerkama ili partnerkama. Poštovanje otvara put uspjehu.

April – Nose traume iz djetinjstva. Kritika ih može povući u povučenost i tajnovitost koja traje čitav život.

Maj – Vječna borba između posla i privatnog života, duhovnog i materijalnog. Teško se oslobađaju vezanosti.

Jun – Često su pod snažnim uticajem roditelja, što može razviti nesigurnost i sebičnost. Moraju naučiti samostalnost.

Jul – Imaju problem sa „duhovnom kratkovidosti“ – teško sagledavaju širu sliku i sopstvenu unutrašnjost.

Avgust – Često stavljeni pred sudbonosne odluke. Ključ je u mudrom promišljanju i savjetovanju s drugima.

Septembar – Perfekcionizam je njihov najveći teret i vrlina. Ako pretjeraju, mogu doći do mentalnih problema.

Oktobar – Prolaze kroz životne transformacije i gubitak komfora, ali svaka prepreka donosi rast i duševni mir.

Novembar – Uporni i svrsishodni, ali teško otkrivaju svoj puni potencijal. Analiza života i introspekcija su ključni.

Decembar – Suočavaju se sa zdravstvenim problemima ili iscrpljenošću. Moraju naučiti da brinu o sebi i cijene život.

Astrolozi poručuju da svaki mjesec nosi svoju borbu, ali i priliku da se kroz nju raste, piše ATV.

