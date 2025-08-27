Astrologija: Mars u Vagi (do 22.9.) – Kad borba postane umjetnost

U ličnom smislu, ovo razdoblje donosi sukob između želje da djelujemo i potrebe da sve bude pošteno i uravnoteženo. Mars se ne osjeća domaće u Vagi – mora vagati, a on bi najradije presjekao. To može stvarati odgode, unutarnju napetost, čak i frustraciju – jer akcija ovdje prolazi kroz filter odnosa, estetike i tuđih očekivanja. No u toj nelagodi leži i prilika – naučiti da snaga nije samo u sili, nego i u sposobnosti da se pronađe točka mira usred sukoba.

Mars se do 22.9. nalazi u znaku Vage u kojem se ne osjeća dobro, kaže se da je ovdje u izgonu. Naime, svaka planeta vlada određenim znakom, a kad se nađe na nasuprotnoj strani zodijačkog kruga, kad je najdalje od pozicije svog vladanja onda se u tom znaku najlošije osjeća.

S obzirom da Mars vlada ratničkim i brzim Ovnom, u Vagi, Venerinom znaku, na nasuprotnoj točki zodijaka je u svom izgonu. Dobra je vijest što Venera iz Lava pravi pozitivan aspekt na Mars pa ga ojačava i daje mu snagu u njegovom poduhvatu.

Mars u Vagi uvijek zvuči kao kontradikcija. Planet rata, akcije, vatre, brzine i nagona, obučen je u odijelo diplomata. Kao da se ratnik, naviknut na juriš, odjednom nađe za stolom za pregovore, s perom u ruci umjesto s mačem, to za njega predstavlja izazov.

Njegova ratnička energija ovdje mora biti preusmjerena. Mars u Vagi ne udara šakom o stol – on odmjerava, promatra, pokušava izvući pobjedu kroz šarm, taktiku i finoću. Njegov rat je tih, vođen osmijehom i pogledom, a ipak podjednako oštar.

U osobnom smislu, ovo razdoblje donosi sukob između želje da djelujemo i potrebe da sve bude pošteno i uravnoteženo. Mars se ne osjeća domaće u Vagi – mora vagati, a on bi najradije presjekao.

To može stvarati odgode, unutarnju napetost, čak i frustraciju – jer akcija ovdje prolazi kroz filter odnosa, estetike i tuđih očekivanja.

No u toj nelagodi leži i prilika – naučiti da snaga nije samo u sili, nego i u sposobnosti da se pronađe točka mira usred sukoba. Da hrabrost ne znači uvijek nagli i oštri potez, nego pravi potez.

Mars u Vagi podsjeća da i ratnik mora znati plesati – a ples, kao i borba, traži ritam, osjetljivost i preciznost.

Stoga ako se u ovom razdoblju želite izboriti za svoju pravdu, jer Vaga je znak pravednosti, nemojte to činiti na silu, borbom, uvjeravanjem, odsijecanjem, kako bi to Mars najradije učinio, nego šarmom i lijepom riječju.

Irena Dumancic Baranja

Facebook komentari