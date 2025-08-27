Muškarci s ovim zanimanjima skloniji su varanju

Prema istraživanju Instituta za porodične studije, muškarci na visokim pozicijama, poput direktora i ljekara, kao i nezaposleni muškarci, češće varaju svoje partnerice u poređenju s drugim grupama.

Posao i moć kao okidači za prevaru

Analizirajući podatke iz Općeg društvenog istraživanja (GSS), autorica Wendy Wang otkrila je da je 18% muškaraca na najvišim poslovnim pozicijama priznalo da su bili nevjerni u braku. S druge strane, među nezaposlenim muškarcima u dobi od 25 do 54 godine, svaki peti je priznao da je imao vanbračnu aferu, prenose Vijesti.

Istraživanja sugeriraju da se muškarci koji su bez posla ili finansijski ovise o svojim suprugama često osjećaju inferiorno i nesigurno, što ih može navesti da emocionalno ili fizičko ispunjenje traže izvan veze.

Ni žene nisu imune

Iako se muškarci češće osuđuju zbog preljuba, ni žene nisu imune. Prema istim podacima, 14% žena priznaje da je prevarilo partnera. Međutim, kod žena se primjećuje suprotan trend: one koje rade na poslovima s nižim društvenim statusom (21%) sklonije su nevjeri u poređenju s onima na prestižnijim pozicijama (9%).

Kako prepoznati varalicu?

Profesionalna „lovkinja na preljubnike“ Madeline Smith navodi nekoliko znakova koji mogu ukazivati na to da vas partner vara. Prvi znak je skrivanje mobilnog telefona.

„Kada ste na večeri ili zajedno gledate TV, ostavlja li vaš partner telefon licem prema gore ili prema dolje?“ pita Smith. „Možda zvuči bezazleno, ali zapitajte se – šta to pokušava sakriti?“

Ona smatra da potpuno insistiranje na privatnosti telefona nije opravdano. „Možete biti ko god želite online (vjerujte mi, ja bih znala), i važno je prepoznati da se vaš partner može osjećati nesigurno zbog vaših aktivnosti na mreži“, dodaje.

Drugi znak za uzbunu je ako partner nikada ne objavljuje vaše zajedničke fotografije na društvenim mrežama. „Kod jedne trudne klijentice odmah je bila crvena zastava to što na partnerovom Instagram profilu nije bilo nijedne njene slike“, kaže Smith. „Partner bi trebao biti ponosan što vas ima. Ako to skriva, to može biti znak nedostatka ozbiljne predanosti.“

Posljednji znak jeste odbijanje dijeljenja lokacije.

„Danas je normalno imati svoje najbliže na aplikacijama za dijeljenje lokacije“, ističe Smith i dodaje: „Varalice će uvijek imati neki izgovor zašto to ne žele, ali će često zahtijevati da njihova partnerica dijeli svoju lokaciju.“

