Dodavanje ovog sastojka u mašinu za veš, poboljšat će mekoću vaših peškira

Vremenom postaje primjetno da peškiri koji su bili meki i pahuljasti, postanu grubi, tvrdi i neprijatni na dodir. Problem nije u lošem kvalitetu materijala ili u tome da su peškiri dotrajali, već u načinu na koji se peru i održavaju.

Stručnjaci upozoravaju da je pogrešno pranje glavni krivac za gubitak mekoće u peškirima. Najčešća greška je pretjerano korištenje omekšivača. Iako ga mnogi automatski dodaju kako bi odjeća i peškiri bili mekši, kod tekstila izrađenog od visokoupijajućih vlakana dešava se suprotno.

Naime, vlakna upijaju ostatke omekšivača i deterdženta koji se teško ispiraju i vremenom stvaraju sloj koji vlakna čini krutim. Osim što takvi peškiri gube na mekoći, smanjuje im se I sposobnost upijanja, što je njihova osnovna funkcija.

Drugi problem je I tvrda voda. U mnogim područjima voda je prepuna minerala i to ponajviše kalcijuma i magnezija koji se tokom pranja vežu za vlakna i dodatno ih stvrdnjavaju. Rezultat su peškiri koji djeluju beživotno, a ni miris nakon pranja nije uvijek onakav kakav biste željeli. Kada se tome doda nepravilno sušenje, dobijate kombinaciju zbog koje peškiri prestaju biti meki i mirisni.

Ipak, postoji jednostavno rješenje iz kuhinje, a to je limunov sok kao prirodan i lako dostupan sastojak, koji peškirima može vratiti mekoću i svježinu već nakon jednog pranja. Tajna je u limunskoj kiselini, prirodnoj materiji koja razgrađuje naslage deterdženta, sapuna i minerala, istovremeno uklanjajući bakterije koje se mogu zadržavati u vlaknima. Za razliku od komercijalnih sredstava, limun djeluje nježno, a uz to donosi i dodatnu prednost da prirodno izbjeljuje tkaninu, prenosi Klix.

Facebook komentari