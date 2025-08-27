Horoskop: Šta septembar donosi u vaš ljubavni život

Septembar je prvi jesenji mjesec, a biće šaren i varljiv i kada je riječ o horoskopu.

Pogledajte što su vam zvijezde pripremile na ljubavnom planu u septembru.

Ovan

U vezama će se sukobljavati različite potrebe. Vaša želja za nezavnošću može izazvati nesigurnost kod druge osobe.

Svjesno odvojite vrijeme za dragu osobu bez naznaka da ste prezauzeti.

Samci će upoznati nekoga ko će ih fascinirati – ako pokažu strpljenje.

Bik

Vaša ljubavna dinamika se mijenja – i to ne površno. Stare ideje o sigurnosti biće na testu.

Otvoreno razgovarajte o vašim željama i granicama. Druga polovina mjeseca donosi razjašnjavajuće razgovore, čak i za dugo tinjajuće sukobe.

Samci bi se trebali zapitati jesu li doista otvoreni za nove stvari.

Blizanci

Komunikacija je sve – i posebno je važna za mjesec septembar.

Nesporazumi mogu brzo nastati ako vaši osjećaji ne budu jasno izraženi. Sredinom septembra situacija će se smiriti. Postojeće veze će imati koristi od zajedničkog cilja.

Samci bi se mogli osjećati iznutra rastrgano – donesite svjesnu odluku.

Rak

Pomračenje Mjeseca direktno će uticati na vaš emotivni život.

Prošle boli izaćiće na površinu – ne da opterete, nego da zacijele.

U vezi se nemojte zadovoljiti površnošću. Novi susreti? Biće duboki i dirljivi.

Lav

U septembru ćete željeti pažnju i topline – ali stvarnost svakodnevnih odnosa zahtijevaće kompromise.

Pokažite se pristupačnima, ne samo samouvjerenima.

Samci, obratite manje pažnje na vanjski izgled, a više na ono što odjekuje između redaka.

Djevica

Pomračenje Sunca u vašem znaku označava prekretnicu: ono što ste dugo potiskivali postaće jasno vidljivo.

U vezama postaje jasno jeste li doista emocionalno predani ili previše sve kontrolišete. Bliskost nastaje tamo gdje dopustite slabosti.

Za samce dolazi vrijeme svjesnog izbora – a ne kompromisa.

Vaga

Želite harmoniju, ali ne pod svaku cijenu. Septembar otkriva da li vaši odnosi zasnivani na istinskoj ravnoteži ili na neizrečenim očekivanjima. Jasne riječi donijeće više bliskosti od tišine.

Samci će privlačiti zanimljive ljude – posebno ako ostanu autentični.

Škorpije

Intenzitet je dio vas – i biće ga u izobilju u septembru. U vezama se mogu pojaviti sukobi, posebno oko 24. septembra.

Pokušajte ne kontrolisati, nego vjerovati. To može produbiti vašu vezu.

Novi susreti imaju potencijal, ali će biti emocionalno zahtjevni.

Strijelac

Tražićeš dubinu u vezi – čak i ako ti je teško obvezati se. U septembru ćete osjećati želju za stabilnošću jače nego inače.

Razgovarajte o svojoj ambivalentnosti. U postojećim vezama pomaže rješavanje zajedničkih projekata.

Samci, budite iskreni u vezi svojih namjera.

Jarac

Emocije se više ne mogu organizovati. U vezama, septembar zahtijeva više osjećaja, a manje kontrole.

Ako si spremna pokazati se ranjivom, otvoriće ti se nova vrata.

Samci će upoznati ljude koji će ih izazvati i profesionalno i osobno – a to može biti vrlo privlačno.

Vodolija

Potreban vam je prostor za disanje, ali istovremeno i stabilna veza.

Septembar je mjesec koji se odnosi na ponovno uspostavljanje ravnoteže između bliskosti i slobode.

Dubinski razgovori donose iznenađujuće uvide. Novi kontakti se neće razvijati brzo, ali biće održivi ako budete ustrajni.

Ribe

Pomračenje Mjeseca u vašem znaku rezonovaće sa vašim unutrašnjim “ja”.

Stari ljubavni obrasci mogu se otpustiti kako bi se napravilo mjesta za iskrenu, autentičnu vezu, prenosi miss7.hr.

Postojeće veze odnosiće se na emocionalnu istinu. Samci će susretati ljude koji će ih duboko dirnuti – ako su spremni pokazati se.

