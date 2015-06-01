Tri horoskopska znaka koja ne vole pokazivati osjećaje

Iako često mislimo da svi ljudi žele otvoreno dijeliti svoje emocije, istina je da postoje oni koji radije skrivaju osjećaje. U astrologiji se ističe nekoliko znakova koji naizgled djeluju hladno, iako iza te maske kriju bogat unutarnji svijet. Takvi ljudi teško se otvaraju drugima jer vjeruju da pokazivanje ranjivosti znači gubitak kontrole. Njihov način nošenja s emocijama može stvoriti dojam nedostupnosti, ali zapravo se radi o zaštitnom mehanizmu. Dakle, ova tri znaka najčešće biraju zadržati svoje osjećaje za sebe.

Jarac

Jarci su poznati po svojoj ozbiljnosti i disciplini, pa rijetko dopuštaju da emocije preuzmu kontrolu. Često ih se doživljava kao rezervirane jer nerado pokazuju ranjivost, čak i bliskim osobama. Iako snažno proživljavaju emocije, radije ih usmjeravaju u posao ili praktične zadatke. Kada se nađu u teškim situacijama, biraju logiku i razmišljanje umjesto emocionalnih reakcija. Njihova suzdržanost proizlazi iz želje da ostanu snažni i stabilni u očima drugih.

Škorpion

Škorpioni imaju intenzivan emotivni svijet, ali ga pažljivo skrivaju od okoline. Njihova strast i osjetljivost često su duboko zakopane iza maske samokontrole. Ljudi rođeni u ovom znaku vjeruju da otkrivanje emocija znači predati svoju moć drugima. Umjesto da otvoreno pokažu osjećaje, oni ih čuvaju za trenutke kada osjećaju apsolutno povjerenje. Zbog toga ih mnogi doživljavaju kao tajanstvene i teško dostupne.

Vodenjak

Vodenjaci su poznati po svojoj originalnosti i racionalnom pogledu na svijet, što ih često udaljava od izražavanja emocija. Oni osjećaje radije promatraju kao pojavu koju treba analizirati, nego nešto što bi trebalo otvoreno pokazivati. U društvu vole ostavljati dojam smirenosti i neovisnosti, pa skrivaju unutarnje nesigurnosti. Njihov fokus na ideje i društvene ciljeve često ih odvlači od emocionalne bliskosti. Iako mogu biti odani prijatelji i partneri, izražavanje osjećaja za njih je područje na kojem se rijetko osjećaju ugodno, piše index.

