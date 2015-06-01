Jedan znak čeka pakao od 1.septembra: Retrogradni Saturn ima da ga uništi

Za mnoge znakove to znači introspektivni period, vraćanje na stare greške i suočavanje sa obavezama koje su gurali pod tepih. Ali jedan znak će posebno osjetiti težinu ovog tranzita – i biće na velikom ispitu izdržljivosti.

Riječ je o Strijelcu. Retrogradni Saturn u Ribama snažno pogađa njihovo polje doma, porodice i unutrašnje sigurnosti. Sve ono što su posljednjih mjeseci pokušavali da ignorišu – napetosti u porodici, nerješene emotivne traume ili čak pitanja vezana za nekretnine i preseljenja – sada izlazi na površinu. Strijelčevi će se osjećati kao da gube oslonac, kao da im je zemlja izmaknuta ispod nogu.

Ovaj period može doneti osećaj izolovanosti i pritiska, ali upravo to je Saturnova lekcija: da nauči Strijelčeve strpljenju, odgovornosti i suočavanju sa sopstvenim strahovima. Umesto da beže od problema, moraće da ih pogledaju u oči i pronađu unutrašnju snagu.

Iako će prvih mjeseci retrogradnog Saturna biti teško, kraj ovog ciklusa može doneti i ogromnu nagradu – novu stabilnost, jasne granice i osećaj unutrašnje sigurnosti kakav Strijelčevi dugo nisu imali. Dakle, iako će im se sada činiti da Saturn ruši sve što imaju, on zapravo gradi temelje za nešto jače i trajnije.

