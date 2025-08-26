Ova 3 horoskopska znaka u rujnu/septembru 2025. ulaze u potpuno novo životno poglavlje

Rujan/septembar 2025. nosi snažnu kozmičku dinamiku – dvije pomrčine, retrogradna kretanja i naglašene energetske prijelome. To je mjesec koji jasno pokazuje da ništa ne ostaje isto, a za određene znakove upravo ta energija otvara vrata novih početaka. Za njih, rujan/septembar 2025. nije samo prijelaz godišnjeg doba nego točka preokreta – kraj jedne faze i otvaranje vrata drugoj.

Djevica

Za Djevice je rujan/septembar 2025. jedan od najvažnijih mjeseci godine jer se ključni događaji odvijaju upravo u njihovom znaku. Već 7.9. pomrčina Mjeseca u Ribama stavlja fokus na odnose. Postaje jasno tko doista podržava njihov rast, a tko ih iscrpljuje. Ova pomrčina pomaže im da otpuste toksične veze i stare obrasce kako bi otvorile prostor za zdravije odnose.

Vrhunac transformacije događa se 21.9. kada pomrčina Sunca u Djevici donosi snažan novi početak. To je trenutak osobne preobrazbe – vrijeme da odbace stare identitete i obrasce i prigrle autentično ja. Ova pomrčina djeluje kao resetiranje koje im omogućuje da zakorače u život koji odražava ono što zaista jesu.

Merkur, njihov vladar, prvu polovicu mjeseca boravi u Djevici, pojačavajući jasnoću i intuiciju. Venera također ulazi u njihov znak, naglašavajući ljubav prema sebi i potrebu da postave granice koje čuvaju njihovu dobrobit.

Za Djevice, rujan/septembar je poput osobnog rituala ponovnog rođenja. Vrijeme je da otpuste ono što su prerasle, da njeguje vlastitu vrijednost i da hrabro zakorače u životnu priču koja ih doista ispunjava.

Škorpion

Škorpioni su navikli na transformacije, no rujan/septembar 2025. donosi iskustvo koje će biti snažno čak i za njih. Energija pomrčine Mjeseca u Ribama 7.9. otvara prostor za završavanje odnosa i projekata koji su izgubili smisao. Može se raditi o staroj romansi, prijateljstvu ili kreativnoj ideji – svemir jasno pokazuje da je vrijeme za otpuštanje.

Ova pomrčina aktivira Škorpionovu petu kuću ljubavi, stvaralaštva i unutarnje radosti. To znači da će mnogi Škorpioni osjetiti potrebu da budu hrabriji u izražavanju sebe, da prestanu nositi tuđu težinu i da se oslobode svega što sputava njihovu autentičnost.

Drugi val promjene stiže 21.9. kada pomrčina Sunca u Djevici aktivira područje prijateljstava, zajednica i dugoročnih ciljeva. Novi ljudi, grupe ili projekti ulaze u život i otvaraju vrata suradnjama koje će obilježiti budućnost. Kao da svemir poručuje Škorpionima: pronađite svoje istinsko pleme i gradite temelje zajedno.

Poseban trenutak stiže 22.9. kada Mars, njihov vladar, ulazi u njihov znak. Tada osjećaju obnovljenu snagu, jasnoću i odlučnost. Sve što je bilo odgađano sada dobiva energiju da se pokrene.

Za Škorpione, rujan/septembar je simbol feniksa – spaljivanje starog i rađanje novog. To nije lagan proces, ali je oslobađajući. Oni koji dopuste toj energiji da ih vodi, pronaći će u sebi novu hrabrost i sposobnost da žive u skladu sa svojim najdubljim željama.

Jarac

Jarci su poznati po upornosti i strpljivom građenju života, no rujan/septembar 2025. donosi poziv da naprave unutarnji zaokret. Saturnov retrogradni povratak u Ribe 1.9. potiče introspektivni pogled – vrijeme je da razmisle o vlastitim uvjerenjima, mislima i navikama.

Pomrčina Mjeseca u Ribama 7.9. baca svjetlo na obrasce koji više ne služe njihovom rastu. Mnogi Jarci doživjet će „aha“ trenutak i shvatiti da ih ukočenost u razmišljanju sprječava da žive slobodnije. Ova pomrčina donosi priliku da se oslobode zastarjelih uvjerenja i otvore prostor novom načinu razmišljanja.

Prava prekretnica dolazi 21.9., s pomrčinom Sunca u Djevici. Aktivira se njihova deveta kuća vizije, učenja i duhovnosti. Jarci dobivaju priliku proširiti horizonte – kroz obrazovanje, putovanja, duhovne prakse ili iskustva koja ih izvlače iz zone komfora. To je poziv da se popnu iznad svakodnevnih briga i pronađu širu perspektivu.

Rujan/septembar Jarcima donosi lekciju o fleksibilnosti i vjeri u proces. Život možda neće slijediti plan koji su zamislili, ali će ih voditi prema bogatijem i ispunjenijem putu. Onima koji se otvore promjeni, ovaj mjesec donosi novu viziju života – onu koja spaja praktičnost i duhovnost, trud i inspiraciju, piše atma.

