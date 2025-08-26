Uz pomoć ovih savjeta riješite problem neugodnog zadaha

Najčešći uzrok neugodnog zadaha su bakterije koje se nakupljaju u ustima, posebno između zuba i na rubu desni. Ove bakterije razgrađuju ostatke hrane i pri tome oslobađaju mirisne spojeve neugodnog mirisa. Ako se ne uklanjaju redovnim čišćenjem, mogu dovesti i do ozbiljnijih problema poput upale desni.

Kako spriječiti neugodnog zadah?

Redovna oralna higijena

Zube je potrebno prati najmanje dva puta dnevno, uz obavezno čišćenje prostora između zuba zubnim koncem ili interdentalnim četkicama. Osim toga, važno je čistiti i površinu jezika, jer se na njemu nakupljaju bakterije koje uzrokuju neugodan miris.

Odabir pravih alata za njegu zuba

Koristite četkicu srednje tvrdoće i pastu s fluoridom. Vodica za ispiranje usta može dodatno pomoći, ali je ne treba koristiti odmah nakon pranja zuba kako se ne bi isprao fluorid koji štiti zubnu gleđ.

Čišćenje jezika

Čišćenje jezika strugačem ili četkicom uklanja naslage i bakterije koje mogu uzrokovati neugodan zadah. Ova navika je jednostavna, a može imati veliki utjecati na svježinu daha.

Zdrava ishrana i dovoljan unos tečnosti

Unos vode tokom dana pomaže u održavanju vlažnosti usta i sprječava njihovo isušivanje, što pogoduje razvoju bakterija. Izbjegavajte prekomjeran unos šećera jer on hrani bakterije koje izazivaju neugodan miris.

Redovne posjete stomatologu

Pregledi kod zubara barem jednom godišnje pomažu u otkrivanju problema na vrijeme. Ako primijetite simptome poput krvarenja desni, povlačenja desni ili zadaha koji ne nestaje uprkos redovnoj higijeni, obavezno se obratite stomatologu.

Neugodan zadah iz usta nije nešto što treba ignorisati. U većini slučajeva može se uspješno kontrolisati pravilnom higijenom, zdravom ishranom i redovnim stomatološkim pregledima. Briga o zdravlju usne šupljine donosi ne samo svjež dah, već i opšte zdravlje i samopouzdanje, prenosi Klix.

Facebook komentari