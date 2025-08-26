Kako da prepoznate da li je mljeveno meso čisto ili puno dodataka

Evo nekoliko trikova kako da prepoznate da li je meso “čisto” ili mu je njemu nešto dodato.

1. Pogledajte boju

Pravo, svježe mljeveno meso ima prirodnu ružičasto-crvenu nijansu. Ako djeluje previše blijedo, sivo ili ima neujednačenu boju (dijelovi tamniji, dijelovi svijetliji), velika je šansa da je pomiješano sa dodacima ili da je dugo stajalo.

2. Osjetite miris

Svježe meso miriše neutralno, blago na gvožđe. Ako primjetite kiseo, sladunjav ili jak miris, meso je vjerovatno ili pokvareno ili mu je dodato nešto što mijenja prirodan miris.

3. Provjerite teksturu

Kada pritisnete meso prstom, trebalo bi da se lagano razdvoji i ne ostavlja vodeni trag. Ako iz njega izlazi tečnost ili se lijepi za prste, moguće je da je pomiješano sa vodom, sojom ili hljebom.

4. Test u tiganju

Najbolji trik je da ispečete mali komad bez ulja. Ako meso pusti mnogo vode i skuplja se dok se peče, u njemu sigurno ima dodataka. Čisto meso pusti malo soka, ali zadrži oblik i ukus.

5. Savjet za kupovinu

Kupujte mljeveno meso tamo gdje ga melju pred vama – tako ste sigurni da dobijate komad mesa koji ste izabrali. Ako je već upakovano, čitajte deklaraciju: može da piše da li sadrži soju, biljna vlakna ili druge dodatke, prenosi “24Sedam“.

