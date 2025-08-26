Mjesec ljubavi: Ova 4 znaka Zodijaka pronaći će svoju srodnu dušu u septembru

Za one koji nisu među ovim znakovima, poruka je jasna: ljubav se uvijek javlja u ciklusima i svako dočeka svoj trenutak onda kada je pravo vrijeme.

Četiri horoskopska znaka kojima se otvara prilika:

Bik

Bikovi su poznati po tome da cijene stabilnost, rutinu i sigurnost. No, baš septembar 2025. mogao bi donijeti ljubavni preokret kakav ne očekuju. Pomračenje Sunca u Djevici 21.9. osvjetljava njihovu petu kuću ljubavi i strasti, otvarajući prostor za novi početak.

Ovo može biti mjesec u kojem će običan flert prerasti u ozbiljnu vezu ili će se iznenada pojaviti neko potpuno nov.

Sunce, Merkur i Venera u Djevici naglašavaju zabavu, kreativnost i srčane veze, dok Jupiter u Raku suptilno povećava njihovu privlačnost i samopouzdanje.

Kako najbolje iskoristiti ovaj period? Bikovi trebaju pustiti spontanost da ih vodi. Izlazak iz zone komfora, prihvatanje poziva u posljednji čas ili odlazak na događaj na koji inače ne bi otišli – sve to može biti put prema susretu koji mijenja život.

Ključna poruka – vjerujte instinktima i ne bojte se rizika. Nekad ono što ne planiramo donese upravo ono što nam najviše treba.

Rak

Za Rakove, septembar 2025. nosi posebno svjetlo. Jupiter prolazi kroz njihov znak, što se dešava tek svakih dvanaestak godina. Ova rijetka pozicija donosi im magnetičnost, povećava šanse za ljubav i otvara prostor za susrete koji mogu biti sudbinski.

Pomračenje Mjeseca u Ribama 7.9. pomaže Rakovima da se oslobode prošlih rana i emocionalnog tereta. Na taj način ostaje prostor za novu ljubav.

Kasnije, ulazak Marsa u Škorpiju 22.9. dodatno naglašava strast i romantiku, gurajući Rakove da se otvore i pokažu svoju ranjivost.

Rakovi su poznati po tome da teško izlaze iz svoje ljuske, ali upravo sada trebaju dopustiti drugima da ih vide u njihovoj pravoj, iskrenoj prirodi, piše atma.hr.

Ključna poruka – odvažite se napraviti prvi korak, vjerujte intuiciji i dopustite emocijama da vas vode.

Jarac

Jarčevi su poznati po ozbiljnosti, disciplini i fokusiranosti na ciljeve. No, septembar 2025. mogao bi donijeti promjenu – ljubav će pronaći put i do njihovog srca.

Jupiter u Raku naglašava njihov sektor partnerstva, što je jedan od najboljih tranzita za ljubavni život.

Nakon dugog perioda introspekcije i transformacija koje je donio Pluton, Jarčevi sada ulaze u fazu novih početaka.

Pomračenje Sunca u Djevici 21.9. može donijeti priliku za susret na putovanju, predavanju ili poslovnom događaju. Uz to, Mars u Škorpiji potiče ih da izlaze, druže se i budu otvoreniji.

Ključna poruka – odvojite vrijeme za ljubav jednako kao što ga odvajate za posao. Kada pokažete svoju ranjiviju stranu, otvarate prostor za susret sa srodnom dušom.

Vodolija

Vodolije će ovog septembra doživjeti neobičan ljubavni preokret. Venera u Lavu, koja osvjetljava njihovu kuću partnerstva, stavlja fokus na veze jedan na jedan.

To znači da će im se otvoriti prilike za nove odnose, ali i da će platonska poznanstva lako prerasti u nešto više.

Posebno je snažan period sredinom mjeseca, kada Venera u Lavu gradi skladan aspekt s Marsom u Vagi. Upravo tada Vodolije mogu upoznati osobu s kojom će osjetiti trenutnu i duboku povezanost.

Uz to, Pluton u njihovom znaku naglašava autentičnost i unutrašnju transformaciju – sada zrače iskrenošću koja privlači prave ljude.

Ključna poruka – ne analizirajte previše, nego dopustite da vas emocije vode. Ljubav može izrasti iz prijateljstva ili zajedničkog projekta, stoga budite otvoreni.

Facebook komentari