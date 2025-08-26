Ova grickalica proglašena najnezdravijom na svijetu, a Balkanci ne mogu bez nje

Povremena želja za nečim slatkim ili slanim – komadom torte, krofnom, čipsom ili kokicama – sasvim je normalna. Problem nastaje kada to postane navika. Pogotovo jer je jedna od ovih namirnica zvanično proglašena najnezdravijom na svijetu.

Zdrava ishrana nije hir, već osnova za dug i kvalitetan život. Stručnjaci širom svijeta neprestano upozoravaju šta je pametno jesti, a šta izbjegavati. Njihova upozorenja često uključuju i listu najštetnijih namirnica. Čips je na vrhu ove liste, prenosi portal mondo.rs.

Čips je pun soli, umjetnih boja i aditiva, a nedostaje mu vlakana i hranjivih tvari. Drugim riječima, ne pruža ništa korisno tijelu i pun je štetnih sastojaka, prenosi Metropolitan.

To je ultra-prerađena grickalica koja može ozbiljno ugroziti zdravlje – posebno srce i krvne sudove. Povećava nivo holesterola, ne zasiti vas i često sadrži aditive koji se povezuju sa povećanim rizikom od raka. U našoj zemlji, čips je posebno popularan među mladima, što je još jedan razlog za zabrinutost.

Ako često posežete za čipsom ili sličnim grickalicama, razmislite o zdravijim alternativama. Naravno, nema ništa loše u tome da im se povremeno prepustite, ali za svakodnevnu konzumaciju, orašasti plodovi, sjemenke bundeve ili svježe voće su mnogo bolji izbor. Čak i male promjene u ishrani mogu značajno poboljšati vaše zdravlje.

Facebook komentari