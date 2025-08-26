Zvuk u avionu, koji je uznemirujući za putnike, označava važnu obavijest

Tokom leta može se čuti širok spektar zvukova, od buke motora, podizanja ili spuštanja točkova, do upozorenja koja često počinju “cvrkutom”.

Za neke ljude, posebno one koji nisu navikli letjeti ili se toga boje, svi ovi zvukovi mogu biti uznemirujući ili čak zastrašujući, zbog čega mogu pomisliti da nešto nije u redu.

Ovo bi također moglo biti dvostruko “ding!” koje se može čuti ubrzo nakon polijetanja. Ovaj zvuk nije samo za putnike, već posebno za posadu, objasnio je pilot u TikTok videu koji dijeli savjete o tome kako smanjiti ili upravljati strahom od letenja.

“Ovi zvukovi koje čujete iz kabine nastaju kada pilot ili avion preleti visinu od 10.000 stopa (blizu 3.000 metara, napomena)”, objašnjava pilot na snimku.

Kako dodaje, ovo je važna visina koja označava kraj kritične faze leta. U tom trenutku, dvostrukim zvučnim signalom, piloti obavještavaju stjuardese da mogu početi kretanje po avionu ako je to nakon polijetanja ili da moraju zaustaviti svako kretanje ako je to tokom slijetanja.

Zašto 3.000 metara?

Visina od 10.000 stopa (blizu 3.000 metara) je međunarodno dogovorena “kritična granica” koja označava početak ili prestanak određenih operativnih i/ili sigurnosnih zadataka za posadu tokom polijetanja ili slijetanja.

Polijetanje i slijetanje su statistički najopasniji dijelovi leta.

Ova granica je određena na osnovu dugogodišnje analize avionskih nesreća.

Ispod ove granice, na primjer, osoblju nije dozvoljeno uznemiravati pilote u pilotskoj kabini osim u hitnim slučajevima.

Putnicima i stjuardesama nije dozvoljeno kretanje ispod ove granice i moraju ostati na svojim sjedištima, vezani sigurnosnim pojasevima.

Iznad ove visine, znakovi upozorenja za tether se obično gase, WiFi se uključuje za prijenos podataka i usluga može početi, u kom trenutku piloti mogu uključiti autopilota.

Do sada je video prikupio skoro 3 miliona pregleda, što dokazuje da je ovaj zvuk privukao pažnju mnogih putnika.

Izjava pilota postala je popularna kontaktna tačka za mnoge putnike koji imaju anksioznost tokom leta ili imaju pitanja o letenju, izvještava New York Post.

Mnogi putnici koji su imali strah od leta izrazili su zahvalnost za ovo pojašnjenje u komentarima.

„Volio bih da mogu stalno razgovarati s nama – to bi mi zaista pomoglo kao izuzetno nervoznom putniku“, napisao je jedan korisnik. Drugi korisnik je napisao: „Svaki zvuk me plaši, stalno gledam kabinsko osoblje da vidim izgledaju li mirno.“

Jedan komentator je opisao svoje iskustvo anksioznosti tokom leta na sljedeći način: “Moja anksioznost kulminira dok ne čujem ta dva ‘dinga!’ – tada se odmah opustim. Volim kada vidim stjuardese kako se kreću i kada je WiFi uključen. Tada dobijem taj osjećaj da je sve u redu”. prenosi N1.

Facebook komentari