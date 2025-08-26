3 znaka Zodijaka čeka ispunjenje želja u septembru 2025.

Rujan/septembar 2025. stiže s posebnom atmosferom, kao da sam svemir zadržava dah i promatra hoćemo li biti spremni primiti ono o čemu već dugo sanjamo.

Za mnoge će ovaj mjesec biti razdoblje introspekcije, rada na sebi i promišljanja budućih koraka. No, za određene znakove, rujan/septembar će značiti mnogo više od toga. Bit će to mjesec u kojem se snovi ostvaruju, ciljevi približavaju, a dugogodišnje želje dobivaju priliku da postanu stvarnost.

U astrologiji, vrijeme je često presudno. Možemo ulagati trud i imati jasnu viziju, no tek kada se planeti poravnaju, otvorimo se sinkronicitetima i pronađemo se u pravom trenutku – stvari počinju dolaziti na svoje mjesto. Upravo takva energija oblikuje rujan/septembar 2025., a tri horoskopska znaka bit će u samom središtu tog procesa.

Evo za koja 3 znaka će ovo biti presudan mjesec.

Vaga

Za Vage, rujan/septembar donosi dugo očekivano olakšanje. Veći dio godine trudile su se pronaći balans u životu, nosile se s obavezama i često stavljale druge ispred sebe. Sada se karta okreće, a energija počinje raditi u njihovu korist.

Saturnov retrogradni povratak u Ribama pomaže Vagama da se oslobode obaveza i navika koje im više ne koriste. To je kao čišćenje prostora – emocionalnog i praktičnog – kako bi se stvorilo mjesto za nešto bolje. Pomrčina Mjeseca u Ribama dodatno naglašava završetke i oslobađa ih od svega što je bilo teret.

Ono što slijedi jest jasnija komunikacija i sposobnost da izraze svoje potrebe. Kada Merkur uđe u njihov znak sredinom mjeseca, Vage napokon dobivaju glas koji se čuje i cijeni. To je vrijeme kada mogu istupiti, podijeliti svoje ideje i postati prepoznate za ono što donose.

Profesionalno, rujan/septembar donosi proboje. Može se raditi o novom projektu, promaknuću ili prilici koja se savršeno uklapa u njihove dugoročne ciljeve. Jupiter osvjetljava njihovo polje karijere i sugerira da će se želje koje su dugo nosile u sebi sada početi ostvarivati.

Ulazak Sunca u Vagu 22.9. donosi im novi val energije i osjećaj svježeg početka. To je trenutak kada Vage izlaze iz sjene i pokazuju svijetu tko su zapravo. Njihova aura privlači pažnju, a ljudi žele biti dio njihove priče.

Ljubavni život također cvjeta. Iskreni razgovori s partnerom mogu riješiti dugotrajne nesuglasice, dok slobodne Vage mogu upoznati osobu koja im pruža osjećaj sklada i prirodnog povezivanja. Rujan/septembar im donosi upravo ono što žele – život u ravnoteži, s osjećajem ispunjenja i unutarnjeg mira.

Škorpion

Za Škorpione, rujan/septembar 2025. bit će mjesec u kojem će njihova unutarnja snaga doći do punog izražaja. Njihov intenzitet i strast uvijek ih vode kroz život, no sada će se sve prepreke početi rušiti i otvoriti put do cilja.

Saturnov povratak u Ribe aktivira područje kreativnosti i unutarnjih želja, a pomrčina Mjeseca pomaže da zatvore staro poglavlje i usmjere se prema onome što ih istinski pokreće. Do sada su možda morali čekati, ali sada dolazi vrijeme da se njihovi snovi pokrenu.

Najveći pomak dolazi 22.9., kada Mars ulazi u njihov znak. To je trenutak kada Škorpioni postaju gotovo nezaustavljivi. Energija, odlučnost i hrabrost dolaze im u punoj snazi, a pomrčina Sunca dan ranije otvara vrata novim počecima.

Društveni kontakti, prijateljstva i mreže donose im prilike koje će biti ključne za ostvarenje njihovih ciljeva. Može se raditi o poslovnoj suradnji, investiciji ili čak susretu s osobom koja će imati važnu ulogu u njihovom životu.

Jupiter u Raku dodatno ih podržava, donoseći širenje i mogućnosti kroz učenje, putovanja ili duhovni rast. Neki Škorpioni mogli bi upravo sada dobiti priliku za studiranje u inozemstvu, započeti projekt koji je dugo čekao, ili otkriti novu dimenziju sebe kroz introspektivna iskustva.

Za Škorpione, ostvarena želja u rujnu/septembru je trijumf – bilo profesionalni, osobni ili duhovni. Ovo je mjesec kada napokon vide kako sve što su dugo gradili i priželjkivali postaje stvarno.

Ribe

Za Ribe, rujan/septembar 2025. je poput duhovnog buđenja. Ako je postojao trenutak kada svemir otvara crveni tepih baš za njih, to je sada.

Saturnov retrogradni hod u njihovom znaku podsjeća ih na sve lekcije koje su naučile posljednjih godina. To nije bilo lako, ali upravo taj proces izgradio je njihovu snagu i otpornost. Ribe sada imaju jasniji osjećaj sebe i spremne su zakoračiti u novo poglavlje.

Pomrčina Mjeseca u njihovom znaku 7.9. donosi emocionalno oslobađanje. Ribe otpuštaju prošlost, strahove i nesigurnosti koje su ih kočile. Izlaze iz tog procesa lakše, slobodnije i spremnije nego ikada.

Zatim dolazi pomrčina Sunca u Djevici, koja osvjetljava njihove odnose i partnerstva. Ribe sada dobivaju priliku za novi početak – bilo u ljubavi, bilo u poslovnim suradnjama. Oni koji su u vezi osjetit će obnovljenu predanost i dublje povezivanje, dok slobodne Ribe mogu upoznati nekoga tko se doima kao srodna duša.

Jupiter u Raku donosi radost i inspiraciju kroz kreativnost, ljubav i hobije. Ribe će se osjećati motiviranije da podijele svoje talente s drugima, a prilike će se otvoriti prirodno – bilo kroz umjetnički projekt, pisanje, glazbu ili neki oblik izražavanja koji dolazi iz srca.

Za Ribe, ispunjena želja u rujnu/septembru je transformacija. To je trenutak kada njihovi snovi prestaju biti samo mašta i počinju se stapati sa stvarnošću, prenosi Novi.

