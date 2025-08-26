ATROLOZI tvrde: Ovo su najsretniji dani u septembru

Septembar je mjesec promjena — prijelaz iz ljeta u jesen, povratak u rutinu, ali i prilika da se okrenemo sebi. Ako vjerujete u snagu zvijezda, možda će vas razveseliti vijest da postoje dani kada je svemir posebno naklonjen. Evo koji su to datumi u septembru 2025. kada se sve poklapa — i srce, i razum, i nebo.

Kada je najbolje riskirati, voljeti i vjerovati?

Sretni dani u septembru, astrološki kalendar, mladi Mjesec, puni Mjesec, Venera i Jupiter, horoskop za septembar… Neki dani u mjesecu jednostavno „nose“ više sreće. To ne znači da će se čuda dogoditi sama od sebe, ali ako planirate nešto važno — razgovor, odluku, novi početak — možda bi bilo mudro uskladiti to s povoljnim astrološkim aspektima, piše Krstarica.

Evo datuma koje vrijedi zapamtiti:

– 3. septembar – Venera u trigonu s Jupiterom: dan za ljubav, pomirenja, nježnost i lijepe vijesti.

– 9. septembar – Mladi Mjesec u Djevici: savršen trenutak za novi početak, osobito u poslu i zdravlju.

– 14. septembar – Merkur napokon kreće direktno: komunikacija je jasna, pregovori teku glatko.

– 21. septembar – Sunce u trigonu s Plutonom: dan za osobnu snagu, transformaciju i hrabre odluke.

– 27. septembar – Puni Mjesec u Ovnu: vrijeme je da dovršite ono što ste odgađali i krenete dalje.

Što to znači za vas?

Ako ste planirali nekome reći „volim te“, pokrenuti novi projekt ili konačno zatvoriti jedno poglavlje — bacite pogled na kalendar. Zvijezde ne garantiraju uspjeh, ali mogu vam dati vjetar u leđa.

Mali savjeti za velike promjene:

– Na Mladi Mjesec, napišite tri cilja koja želite ostvariti.

– Na Puni Mjesec, oslobodite se nečega što vas koči — zapišite to na papir i zapalite ga (naravno, na siguran način).

– Na dan kada je Venera u trigonu s Jupiterom, odjenite nešto što volite i izađite među ljude. Energija privlačnosti bit će izuzetno snažna, prenosi Novi.

