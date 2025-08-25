Dva znaka koja će ostaviti sve kako bi pojurili pomoći prijateljima

Neki ljudi na poziv prijatelja reagiraju brže nego na alarm budilice. Za njih nije važno gdje se nalaze ni što trenutačno rade, čim čuju da je nekome potreban oslonac, ostavljaju sve i kreću. Njihova odanost i spremnost da uskoče bez razmišljanja čine ih prijateljima kakve bi svatko poželio imati. U horoskopu posebno se izdvajaju dva znaka koji prijateljstvo stavljaju ispred svega.

Rak: Srce koje uvijek trči prvoj osobi u pomoć

Rakovi su poznati po svojoj brižnoj prirodi i emocionalnoj povezanosti s ljudima koje vole. Ako njihov prijatelj pati ili treba pomoć, Rak neće čekati ni minutu. Sve drugo pada u drugi plan -posao, obveze, čak i vlastite potrebe. Za Raka je prijateljstvo produžetak obitelji, a obitelj je ono zbog čega se sve drugo može ostaviti po strani.

Strijelac: Odan prijatelj u svakoj situaciji

Strijelci možda djeluju opušteno i neobvezno, ali kada je riječ o prijateljima, njihova odanost nema granica. Ako treba, pojavit će se i usred noći ili na drugom kraju grada samo da budu podrška. Njihov vedar duh donosi i praktičnu pomoć, ali i smijeh u najtežim trenucima. Strijelac ne pita previše, on jednostavno dolazi, piše index.

